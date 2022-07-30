В Ираке тысячи протестующих прорвали оцепление полиции и штурмуют здание парламента

В Ираке тысячи недовольных граждан пошли на штурм здания парламента страны.

В Ираке начались многотысячные протесты. Все происходит в столице государства - Багдаде.

Там тысячи протестующих вступили в прямое столкновение с силами правопорядка. Те применили водометы и слезоточивый газ.

При этом даже спецсредства не смогли остановить толпу недовольных, которые пошли на штурм парламента страны.

Теперь стало известно о том, что люди уже ворвались в постройку. Протесты проходят уже не первый день.