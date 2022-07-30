В Ираке тысячи протестующих прорвали оцепление полиции и штурмуют здание парламента
В Ираке тысячи недовольных граждан пошли на штурм здания парламента страны.
В Ираке начались многотысячные протесты. Все происходит в столице государства - Багдаде.
Там тысячи протестующих вступили в прямое столкновение с силами правопорядка. Те применили водометы и слезоточивый газ.
При этом даже спецсредства не смогли остановить толпу недовольных, которые пошли на штурм парламента страны.
Теперь стало известно о том, что люди уже ворвались в постройку. Протесты проходят уже не первый день.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Отопление в Германии становится роскошью: €3 тыс. в месяц вместо €1 тыс
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
В Германии воры-велокрады предпочитают велосипеды по 3 тысячи евро
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ