В Ираке тысячи протестующих прорвали оцепление полиции и штурмуют здание парламента

В Ираке тысячи недовольных граждан пошли на штурм здания парламента страны.

В Ираке начались многотысячные протесты. Все происходит в столице государства - Багдаде.

Там тысячи протестующих вступили в прямое столкновение с силами правопорядка. Те применили водометы и слезоточивый газ.

При этом даже спецсредства не смогли остановить толпу недовольных, которые пошли на штурм парламента страны.

Теперь стало известно о том, что люди уже ворвались в постройку. Протесты проходят уже не первый день.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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