Дачники рассказали, как выбрать растения для приствольных кругов

В приствольные круги сажают декоративные и овощные культуры, чтобы земля под деревьями не зарастала сорняками, а пейзаж был эстетичным.

Выбор растений:

Вокруг молодого деревца землю только рыхлят и засыпают мульчей. Через 4 года корни саженца крепнут, и в приствольный круг сажают растения. Культуры с мощными корневыми системами отнимают питательные вещества и воду, поэтому под деревьями высаживают растения с короткими корнями.

Для подзимних посевов выбирают холодостойкие однолетние и многолетние цветы, овощи. Светолюбивые низкорослые культуры высаживают на южной стороне недалеко от края приствольного круга.

Весной появляется зелень, растения зацветают. Семена в почве закаляются холодом, поэтому культуры устойчивы к вредителям и болезням.

Цветы:

Выращивают сорта цветов с неглубокими корневыми системами, которые хорошо переносят подзимние посевы. Цветы высаживают луковицами и семенами. В сентябре, начале октября в средней полосе сажают мелкие луковицы крокусов, подснежников, мускарей, а также кустики виолы. Ранней весной цветы многолетников украсят сад.

Семена цветов высаживают позже, когда ночью начинаются небольшие морозы, а дневная температура — около +5℃. В средней полосе это вторая декада ноября. Осенью семена сеют плотнее, чем весной. Посадки посыпают перепревшими опилками. На зиму землю укрывают лапником, сухими листьями.

Под деревом сажают:

однолетние цветы — настурции, календулы, астры, бархатцы;

многолетники — маргаритки, левкои, эшшольции, флоксы шиловидные.

Бархатцы, календулы, настурции не только украшают сады. Однолетние растения содержат полезные летучие вещества. Они обеззараживают почву, привлекают червей, отпугивают садовых и огородных вредителей.

В приствольный круг высаживают овощи, зелень:

лук;

чеснок;

редис;

салат;

петрушку;

укроп;

базилик;

шпинат;

тимьян;

тмин.

Когда ночью и утром наступают первые заморозки, а температура почвы немного выше 0℃, семена овощей высевают. Овощные грядки засыпают торфом, перепревшими опилками. Перед морозами землю укрывают лапником.

Под взрослыми деревьями выращивают травы, которые добавляют к блюдам для остроты и аромата, — кинзу, укроп, петрушку, чабрец, тмин. Пряные травы отпугивают вредителей — яблонных молей, паутинных клещей, трипсов. Душистые растения привлекают насекомых-опылителей.

Под молодым деревом, дающим небольшую тень, выращивают лук. Особенно подходят колонновидные деревья — яблони, груши. Под зиму сажают семена (чернушку), из которых вырастает посадочный материал для крупных головок лука.

Под деревьями также высаживают сорта севка для подзимней посадки, из которых выращивают репчатый лук. Севок сажают на 5 сантиметров и засыпают плодородной рыхлой землей. Используют мелкие луковицы, которые не сохраняются до весны.

Цветы и овощи, посаженные в приствольные круги, подчеркивают красоту пейзажа, не дают разрастаться сорнякам. Полезные растения защищают сады от вредителей.