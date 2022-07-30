Дачники рассказали, как ухаживать за пионами в августе для пышного цветения
Чтобы садовые пионы радовали пышным цветением, им необходимо обеспечивать систематический и комплексный уход.
Сажаем и пересаживаем садовые пионы:
С конца августа начинается благополучное время для омолаживающих процедур для культуры. Примерно до середины августа пионы закладывают почки на будущий сезон, поэтому в это время цветы лучше не тревожить пересадкой.
Однако слишком затягивать с мероприятием тоже не стоит. При выборе оптимального времени следует ориентироваться на климатические особенности региона. В большинстве регионов нашей страны в октябре уже наступают холода. Холодная погода чревата тем, что деленкам может не хватить времени для полноценного укоренения.
Августовская пересадка хороша тем, что она помогает омолодить кусты, а также положительно влияет на качество бутонов. Если вы выращиваете на своем участке травянистые пионы, приступать к процедуре можно с четырехлетнего возраста растений. В случае с древовидными пионами можно подождать до пяти лет.
Приступаем к обрезке пионов:
Обязательную обрезку пионов стоит выполнять по окончании цветения. В первую очередь стоит избавиться от пожелтевших листьев и сухих бутонов.
Все пионы, вне зависимости от возраста, нуждаются в обрезки в рамках подготовки растений к зимовке. К обрезке своих цветов я обычно приступаю в ноябре. Я срезаю все побеги, оставляя лишь отрезки в несколько сантиметров над поверхностью грунта.
Не забывайте места срезов в целях защиты присыпать золой. На один куст у меня уходит минимум пару горстей средства.
Некоторые садоводы используют срезанные части растений для приготовления компоста. Лично я советую сжигать их за пределами участка, потому как растительные остатки могут стать источником распространения опасных болезней.
Выбираем эффективную подкормку в конце лета:
Не стоит думать, что по окончании цветения пионы больше не нуждаются в питательных веществах. Летние питательные подкормки помогают растениям благополучно сформировать сильные почки на следующий сезон.
В начале августа в качестве действенного удобрения я применяю настой коровяка, разводя его водой 1:10.
Также ближе к осени пионы нуждаются в подкормках с высоким содержанием калия и фосфора. Я использую для этих целей известный многим суперфосфат и сернокислый калий. Оба удобрения вношу после щедрого полива моих пионов.
Помимо подкормок стоит не забывать и о других важных моментах ухода:
Проведите щедрый влагозарядный полив, постепенно сокращая его интенсивность к концу августа. В начале месяца я расходую не менее шести литров под каждое растение.
После поливов и обильных дождей обязательно рыхлите грунт. Так вы предупредите образование воздухонепроницаемой корки. Параллельно стоит вести борьбу с сорняками.
Для защиты корневой системы грунт под цветами необходимо мульчировать природным материалом. Лично я предпочитаю торф.
В качестве профилактики болезней я опрыскиваю кусты бордоской жидкостью в концентрации 1%.
Соблюдайте эти несложные мероприятия, и ваши пионы гарантированно порадуют вас богатым цветением в следующем сезоне.
Опубликовано: Ангелина Крент
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