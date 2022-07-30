Дачники рассказали, как выращивать ремонтантную малину правильно
Кустарник прост в уходе и не подвержен заражению вредителями, но для высокой урожайности следует соблюдать определенные правила.
Высаживайте в правильном месте:
Оптимальное место для ремонтантной малины – хорошо освещенный ровный участок с небольшим уклоном на южной стороне. Я советую сажать кусты на расстоянии 4-6 метров от деревьев и вдалеке от обычных сортов ягоды.
Подходящие свойства грунта:
легкая структура;
насыщенность воздухом;
кислотность – 5,7-6,5 рН.
Если малина много лет подряд растет на одном и том же месте, желательно регулярно убирать листву и обеззараживать почву биопрепаратами.
При выборе сорта я рекомендую учитывать:
вкусовые качества ягод;
максимальную высоту кустов – низкорослые растения (до 1,5 м) не нужно подвязывать в отличие от высокорослых (2 м и больше);
урожайность – некоторые сорта дают до 6 кг плодов с куста;
климатические условия – для зон с суровым климатом нужны виды, которые выдерживают ниже – 30ºС, кроме того, следует принимать во внимание время созревания.
Соблюдайте правила посадки:
Малину сажают весной либо в середине осени. Кусты должны быть здоровыми с развитой корневой системой. За 14-21 день до посадки нужно убрать сорняки и вскопать участок. Я советую внести на 1 м2 почвы суперфосфата (50 г), перегноя (1 ведро), сернокислого калия (30 г).
Этапы посадки:
Выкопать ямы 40×40×40 см. Я размещаю малину рядами, делая интервал между кустами 0,5 м, а между линиями – 1,5 м.
Поставить саженец в лунку так, чтобы корневая шейка была на одном уровне с грунтом. Расправить корни.
Засыпать яму почвой, уплотнить ее. Залить 5 л воды и замульчировать.
Подкармливайте:
По моим наблюдениям, малина больше всего страдает от нехватки азота. Для профилактики его дефицита ранней весной можно внести на перегной (5 кг на 1 м2) или мочевину (40 г на 1 м2).
В период цветения растение стоит подкармливать комплексными удобрениями, а после появления ягод – раствором нитрофоски (3 г на 1 л воды). Его необходимо лить 10 л на 1 м2.
Регулярно поливайте
Ремонтантная малина плохо переносит засуху. Интенсивность полива стоит регулировать исходя из погодных условий. Я советую ориентироваться на толщину слоя влажной почвы – он должен быть не меньше 40 см.
Защищайте от вредителей и болезней:
При обрезке побегов перед зимовкой малина приобретает высокую устойчивость к заболеваниям.
Если эта процедура не осуществляется, стоит уделять внимание профилактике:
весной после таяния снега опрыскать бордоской жидкостью (1%);
осматривать кусты, удаляя больные побеги;
после сбора плодов снова обработать бордоской жидкостью, а также «Алатором» или «Инта-Виром».
Рыхлите и мульчируйте почву:
В качестве мульчи можно брать перегной, торф, опилки, солому.
Ее функции:
удерживание влаги в почве;
профилактика роста сорняков;
защита от мороза и перегрева.
Я советую укладывать мульчу слоем не менее 5 см после посадки малины и каждый год обновлять. Для обеспечения доступа кислорода почву возле кустов необходимо рыхлить 4-6 раз за сезон.
Удаляйте лишние побеги:
Пышная поросль требует много питательных веществ. В итоге с пышного куста урожай может получиться скудным. Я рекомендую оставлять 7-8 крепких побегов, дающих плоды, а остальные удалять.
Правильно формируйте кусты:
От схемы обрезки зависит количество сборов ягод в году. Если нужен один обильный урожай, после опадания листьев следует полностью удалить ветви. Для того чтобы добиться двух, но более скромных сборов, стоит убирать все отплодоносившие побеги, а однолетние ветки укоротить на 20 см.
Подвязка высокорослых сортов с помощью колышек или шпалер решает несколько проблем:
предотвращает повреждение веток;
обеспечивает циркуляцию воздуха, ускоряющую созревание;
снижает вероятность заражения гнилью и вирусами.
На тех кустах, которые дают по два урожая за сезон, при подвязке я разделяю годовалые и двухлетние побеги.
Опубликовано: Ангелина Крент
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