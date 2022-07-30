Дачники рассказали, как выращивать ремонтантную малину правильно

Кустарник прост в уходе и не подвержен заражению вредителями, но для высокой урожайности следует соблюдать определенные правила.

Высаживайте в правильном месте:

Оптимальное место для ремонтантной малины – хорошо освещенный ровный участок с небольшим уклоном на южной стороне. Я советую сажать кусты на расстоянии 4-6 метров от деревьев и вдалеке от обычных сортов ягоды.

Подходящие свойства грунта:

легкая структура;

насыщенность воздухом;

кислотность – 5,7-6,5 рН.

Если малина много лет подряд растет на одном и том же месте, желательно регулярно убирать листву и обеззараживать почву биопрепаратами.

При выборе сорта я рекомендую учитывать:

вкусовые качества ягод;

максимальную высоту кустов – низкорослые растения (до 1,5 м) не нужно подвязывать в отличие от высокорослых (2 м и больше);

урожайность – некоторые сорта дают до 6 кг плодов с куста;

климатические условия – для зон с суровым климатом нужны виды, которые выдерживают ниже – 30ºС, кроме того, следует принимать во внимание время созревания.

Соблюдайте правила посадки:

Малину сажают весной либо в середине осени. Кусты должны быть здоровыми с развитой корневой системой. За 14-21 день до посадки нужно убрать сорняки и вскопать участок. Я советую внести на 1 м2 почвы суперфосфата (50 г), перегноя (1 ведро), сернокислого калия (30 г).

Этапы посадки:

Выкопать ямы 40×40×40 см. Я размещаю малину рядами, делая интервал между кустами 0,5 м, а между линиями – 1,5 м.

Поставить саженец в лунку так, чтобы корневая шейка была на одном уровне с грунтом. Расправить корни.

Засыпать яму почвой, уплотнить ее. Залить 5 л воды и замульчировать.

Подкармливайте:

По моим наблюдениям, малина больше всего страдает от нехватки азота. Для профилактики его дефицита ранней весной можно внести на перегной (5 кг на 1 м2) или мочевину (40 г на 1 м2).

В период цветения растение стоит подкармливать комплексными удобрениями, а после появления ягод – раствором нитрофоски (3 г на 1 л воды). Его необходимо лить 10 л на 1 м2.

Регулярно поливайте

Ремонтантная малина плохо переносит засуху. Интенсивность полива стоит регулировать исходя из погодных условий. Я советую ориентироваться на толщину слоя влажной почвы – он должен быть не меньше 40 см.

Защищайте от вредителей и болезней:

При обрезке побегов перед зимовкой малина приобретает высокую устойчивость к заболеваниям.

Если эта процедура не осуществляется, стоит уделять внимание профилактике:

весной после таяния снега опрыскать бордоской жидкостью (1%);

осматривать кусты, удаляя больные побеги;

после сбора плодов снова обработать бордоской жидкостью, а также «Алатором» или «Инта-Виром».

Рыхлите и мульчируйте почву:

В качестве мульчи можно брать перегной, торф, опилки, солому.

Ее функции:

удерживание влаги в почве;

профилактика роста сорняков;

защита от мороза и перегрева.

Я советую укладывать мульчу слоем не менее 5 см после посадки малины и каждый год обновлять. Для обеспечения доступа кислорода почву возле кустов необходимо рыхлить 4-6 раз за сезон.

Удаляйте лишние побеги:

Пышная поросль требует много питательных веществ. В итоге с пышного куста урожай может получиться скудным. Я рекомендую оставлять 7-8 крепких побегов, дающих плоды, а остальные удалять.

Правильно формируйте кусты:

От схемы обрезки зависит количество сборов ягод в году. Если нужен один обильный урожай, после опадания листьев следует полностью удалить ветви. Для того чтобы добиться двух, но более скромных сборов, стоит убирать все отплодоносившие побеги, а однолетние ветки укоротить на 20 см.

Подвязка высокорослых сортов с помощью колышек или шпалер решает несколько проблем:

предотвращает повреждение веток;

обеспечивает циркуляцию воздуха, ускоряющую созревание;

снижает вероятность заражения гнилью и вирусами.

На тех кустах, которые дают по два урожая за сезон, при подвязке я разделяю годовалые и двухлетние побеги.