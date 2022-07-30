Огородники рассказали, чем можно обработать фитофтору на помидорах

Фитофтороз – одна из самых опасных и часто встречающихся болезней томатов.Чтобы не лишиться урожая, огородники используют самые разные методы.

Отличительные признаки фитофтороза:

Заметить первые симптомы опасного заболевания можно на листьях. Здесь появляются лилово-бурые отметины, обрамленные светло-зеленой каймой. На изнанке образуются темные пятна с белесым налетом, представляющим споры грибка.

Постепенно фитофтора захватывает всю надземную часть, включая плоды, которые покрываются твердыми коричневыми кляксами. Они утрачивают товарные и вкусовые качества. Необходимо сразу вырезать и сжигать пораженные грибком стебли. Их нельзя помещать в компостную яму. Затем готовят специальные составы для опрыскивания.

Средства для обработки:

Использовать безопасные составы, приготовленные по народным рецептам, рекомендуется для предупреждения развития фитофторы. Первое опрыскивание практикуют, когда появляются первые бутоны. Повторяют процедуру спустя 2 недели.

Молочная сыворотка + йод

Разводят сыворотку, которая не проходила процесса пастеризации, водой в соотношении 1:4. В 5 л раствора размешивают 15 капель аптечного йода. Используют для орошения томатов непосредственно после приготовления.

Чеснок + марганцовка

Необходимо растереть в кашицу 100 г чесночных долек (стрелок или перьев). Настаивают 24 часа в 250 мл воды. После процеживания растворяют в жидкости 1 г кристалликов марганцовки. Переливают концентрат в 10-литровую емкость с водой.

Куркума

Предварительно готовят настойку. Потребуется 10 г порошкообразной куркумы, которую смешивают с 2 г размолотым черным перцем. Пересыпают компоненты в бутылку с 200 мл водки. Через сутки 50 мл концентрированной настойки разводят 5 л отстоянной воды. При помешивании вливают 0,5 л натуральной сыворотки.

Зола

Опыляют древесной золой поверхность почвы под томатами через 7 суток после высадки на грядки. Повторяют на этапе завязывания плодов.

Хвощ

Помещают в кастрюлю с 1 л воды 100 г сухого хвоща (можно взять 150 г свежей травы). После закипания при слабом нагреве варят полчаса. Процеженный отвар переливают в емкость с 5 л холодной воды.

Поскольку фитофтороз быстро распространяется, лечить болезнь следует сразу, как только появляются характерные признаки. Используют такой профессиональный препарат как «Провизор». Разработан он на основе азоксистробина. Действовать начинается спустя час после проведения опрыскивания. Защитный период продолжается 2-4 недели.

Для предотвращения развития опасного заболевания нужно соблюдать несколько правил:

Высаживают разновидности помидоров, проявляющих устойчивость к появлению фитофторы.

Соблюдают севооборот.

При высокой кислотности вносят в грунт доломитовую муку, растолченный мел или известь.

Проводят осеннюю и весеннюю дезинфекцию теплицы, используемых инструментов.

Исключают соседство помидоров с картофелем.

Прореживают густые посадки.

Убирают листья в нижнем ярусе томатных кустов, не допуская их соприкосновения с грунтом.

Теплицу ежедневно проветривают.

Поливают томаты утром под корень.

Проводят регулярно прополку.

Участок после окончания плодоношения очищают от органических остатков.