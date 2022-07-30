Дачники рассказали, как правильно хранить морковь и свёклу

Перед тем как отправлять урожай на хранение, его необходимо правильно подготовить.

Как выбрать удачное время для сбора урожая?

От правильно выбранного времени извлечения корнеплодов из земли зависит их успешное хранение. Всегда ориентируйтесь на погоду. Свеклу нужно выкапывать до прихода первых отрицательных температур.

Подмерзшая свекла хорошо храниться не будет. Сигналом к тому что можно собирать урожай служит изменение стеблей. У спелой свеклы они приобретают желтый оттенок и подсыхают. Грунт также должен быть сухим. Откажитесь от полива за пару недель до предполагаемой уборки.

Моркови, напротив, погода не страшна. Овощ без проблем переживет и первый снег. Урожай стоит убирать раньше только в том случае, если осень выдалась теплой и щедрой на дожди. При таких условиях стоит поторопиться, чтобы морковь не начала загнивать.

Готовим свеклу к хранению:

Перед тем как отправить извлеченные из грунта корнеплоды на хранение, необходимо срезать ботву, оставив черешки около полутора сантиметров. Дайте свекле подсохнуть. После аккуратно избавьтесь от лишнего грунта, причем мыть свеклу ни в коем случае нельзя.

Для успешного хранения необходимо создать определенный микроклимат. Идеальная температура не должна превышать трех градусов.

Если вы не выращиваете свеклу в промышленных масштабах, вам подойдут следующие способы хранения:

Удачно корнеплоды будут чувствовать себя в песке. Для этого нам понадобятся ящики, в которых мы и распределим слоями корнеплоды. Каждый слой нужно пересыпать песком, который обязательно должен быть влажным. Расставить ящики можно в подвали или погребе, в зависимости от того, какое помещение у вас есть.

Вместо ящиков можно использовать мешки из полиэтилена. Завяжите мешки веревкой, а как только заметите появление конденсата, позаботьтесь о наличии отверстий для испарения.

Успешное хранение также зависит от характеристик сорта. Я бы рекомендовал выбирать «Браво», «Красный шар» или «Мулатка».

Отправляем урожай моркови на хранение:

За месяц до предполагаемого сбора урожая прекратите поливать морковные грядки. После того как достанете корнеплоды из грунта, полностью удалите ботву.

Чтобы морковь сохранила свои изначальные характеристики и не потеряла сочности, внимательно следите за температурным режимом. Температура в хранилище должна быть в диапазоне от 0 до 2 градусов. Если будет хоть немного теплее, морковь начнет вянуть и прорастать.

Итак, если вы собрались хранить морковь дома, выбирайте один из популярных способов:

Пакеты из полиэтилена объемом до пяти килограмм. После того как распределите морковь, не забудьте их плотно завязать. В альтернативном варианте это могут быть мешки. Чтобы овощи лучше хранились, добавьте в мешки влажных опилок.

Как и в случае со свеклой, для моркови подойдут ящики с песком. Песок слоем пару сантиметров насыпаем на дно, поверх него выкладываем морковь и снова присыпаем песком. Важно распределять песок равномерно, чтобы морковь не касалась друг друга.

Если вы будете придерживаться этих правил, то сможете надолго сохранить свой урожай красивым и сочным.