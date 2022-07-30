Дачники поделились правильным уходом за черной смородиной

Самая распространенная среди всех ягод – это смородина. В садах средней полосы он встречается довольно часто.

Правильный полив смородины:

Необходимо поливать смородиновый куст 3 раза в сезон. Сделать это несложно, если знать правила полива. Наибольшую потребность в поливе кустарник испытывает в период роста побегов.

При появлении ягод смородине тоже нужно много влаги. Если растение не поливать, то ягода будет мелкой и сухой. Кожица на такой ягоде очень толстая. Разные сорта по своему переносят недостаток влаги.

Сорта черной смородины плохо переносят недостаток влаги в почве, Красная смородина более приспособлена к засухе. Надо обильно поливать растение , когда идет рост зелени и появляется первая завязь.

В конце мая завязываются плоды на кустарнике. Второй раз необходимо полить в конце июня. Это время созревания ягод. После сбора урожая тоже надо полить ягодные кусты. Влага способствует закладке почек.

Это гарант будущего урожая. Опытные садоводы советуют сделать бороздки , чтобы вода не смогла вытекать за приствольный круг. Можно установить маленькие ограждения вокруг куста. Принято придерживаться следующего правила – на квадратный метр следует выливать 5 ведер воды.

Не стоит забывать, что корни находятся на глубине 40-50 см. Надо пропитать грунт водой настолько, чтобы она дошла до корней.

Подкормка смородины:

Дачники не удобряют несколько лет кустарники в том случае, если почва была хорошо удобрена перед самой посадкой. Если удобрение вносили только в посадочную яму, то смородину необходимо удобрять не менее 2 раз в сезон.

Питательные вещества нужны растению в то же время что и полив. Это – при появлении завязи и после сбора урожая. Удобрять надо правильно. И жидкое, и сухое удобрение надо вносить вокруг кустарника.

Стоит помнить о предназначении подкормок. Фосфор нужен для роста ягод, калий придает сладкий вкус. При дождливом лете лучше применять подкормки в сухом виде. Зола может заменить любое удобрение. Ее рассыпают вокруг куста, стараясь не попадать в центр кустарника.

Мульчирование почвы:

Грунт под смородиной не должен быть сильно сухим. Не допускайте пересыхания почвы.Ее необходимо мульчировать. Для этого берут опилки, солому, торф, газеты. Мульча позволит сохранить влажность под ягодными кустарниками.

Защита смородины от холодов:

По мнению садоводов, смородина – самая морозостойкая садовая культура. Но в суровую зиму и у нее подмерзают почки. Надо подготовить кусты к холодам. Пригните ветви аккуратно к земле. Сам куст укройте снежным одеялом.

При наступлении весны, возвратные весенние заморозки могут вызвать осыпание завязей у смородины. При цветении смородины опасен холодный ветер. Насекомые перестают летать и опылять растения.

Ягоды могут не завязаться. При сильных заморозках надо спасать кустарник при помощи дыма. Для этого рядом жгут костер. Некоторые опрыскивают ветки водой. Чтобы не было проблем с опылением, в сад привлекают пчел. Можно ставить баночки с вареньем или сахаром. Лучше всего приобретать самоопыляющиеся сорта.

Жара и засуха во время цветения смородины – это плохо. Подсыхают рыльца пестиков, и период их опыления уменьшается.

Опыление пчелами:

Пчелы опыляют смородину. Их надо привлекать на свой участок. Некоторые садоводы опрыскивают кусты сладкой водой. Другие сажают пионы, астры и жимолость. Эти растения любят пчелы. Они собирают с них нектар.