Дачники рассказали о причинах появления ржавчины на груше

Ржавчина на плодах груши — распространенное грибковое заболевание фруктовых деревьев.

Признаки заболевания:

Филлостиктоз, или бурая пятнистость, — так еще называют опасную грибковую инфекцию. Первые визуальные признаки появляются на кроне фруктовых деревьев во второй половине весны.

На зараженных деревьях листья покрываются бурыми пятнышками с желтоватым ободком. Позднее они увеличиваются в размерах, одновременно меняя окраску на более темную.

Если не остановить развитие инфекции, то через некоторое время на обратной стороне листовых пластин образуются конусовидные выпуклости ржавого оттенка. В них содержатся споры грибов, которые легко распространяются по всему участку дождем и порывами ветра.

Зараженные листья начинают увядать и опадать раньше срока. Деформированные (утолщенные) побеги, покрытые рыжими пятнами, замедляют развитие. Ослабевшее растение перестает плодоносить, а иногда полностью засыхает.

Методы борьбы с филлостиктозом:

Лечение плодовых деревьев, пораженных бурой пятнистостью, начинают поздней осенью (после листопада). Зараженные побеги даже с незначительной площадью повреждения обрезают. При этом инструменты: садовые ножницы, сучкорез, ножовку — перед началом работы дезинфицируют.

Растительные остатки (плоды, листву, обрезанные побеги) выносят за пределы сада и сжигают. Оставшиеся на деревьях ветви обрабатывают фунгицидными препаратами. Места срезов обеззараживают антисептиками, а затем замазывают их садовым варом или болтушкой из глины.

Химическая обработка:

Для профилактики в начале сезона груши обрабатывают против филлостиктоза фунгицидными препаратами: «Хорус», «Ревус», «Скор» и др. Опрыскивание проводят ранней весной, еще до начала процесса сокодвижения.

Вторично деревья обрабатывают в период цветения. А в конце сезона, незадолго до заморозков, груши опрыскивают еще раз.

Внимание! Специалисты рекомендуют чередовать химические препараты, чтобы патогенная микрофлора не успевала адаптироваться к одному из них.

Народные средства:

Для проведения профилактики и на начальной стадии инфицирования растений можно воспользоваться безопасными народными средствами.

Отвар хвоща:

Для приготовления состава используют свежий (200 г) или сушеный хвощ (75 г). Траву заливают 1 литром горячей воды и ставят на огонь. Через 30 минут после закипания емкость с отваром снимают с плиты.

Готовый состав применяют для опрыскивания груш, разбавляя его водой в пропорции 1:10. Обработку проводят дважды, с интервалом в 7-10 дней.

Настой из древесной золы:

В ведро горячей воды добавляют древесный пепел (1 кг) и хозяйственное мыло (50 г). Состав оставляют настаиваться в течение 24 часов. Через сутки готовое средство процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:5. Растения опрыскивают дважды, с промежутком между процедурами 10 дней.

Содовый раствор:

Пищевую или кальцинированную соду (5 ст. л.) и стружку хозяйственного мыла (4 ст. л.) добавляют в ведро (10 л) теплой воды. Когда компоненты полностью растворятся, раствор будет готов для использования. Обработку деревьев проводят 2 раза, выдерживая интервал в 1 неделю.

Внимание! Обработку груш от бурой пятнистости проводят в пасмурные, безветренные дни или в часы, когда нет воздействия ярких солнечных лучей.

Лечение фруктовых деревьев против филлостиктоза требует от дачников дополнительных усилий. Спасти сад поможет заботливый уход и профилактические мероприятия, препятствующие развитию грибковых инфекций.