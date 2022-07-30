Дачники рассказали о причинах появления ржавчины на груше
Ржавчина на плодах груши — распространенное грибковое заболевание фруктовых деревьев.
Признаки заболевания:
Филлостиктоз, или бурая пятнистость, — так еще называют опасную грибковую инфекцию. Первые визуальные признаки появляются на кроне фруктовых деревьев во второй половине весны.
На зараженных деревьях листья покрываются бурыми пятнышками с желтоватым ободком. Позднее они увеличиваются в размерах, одновременно меняя окраску на более темную.
Если не остановить развитие инфекции, то через некоторое время на обратной стороне листовых пластин образуются конусовидные выпуклости ржавого оттенка. В них содержатся споры грибов, которые легко распространяются по всему участку дождем и порывами ветра.
Зараженные листья начинают увядать и опадать раньше срока. Деформированные (утолщенные) побеги, покрытые рыжими пятнами, замедляют развитие. Ослабевшее растение перестает плодоносить, а иногда полностью засыхает.
Методы борьбы с филлостиктозом:
Лечение плодовых деревьев, пораженных бурой пятнистостью, начинают поздней осенью (после листопада). Зараженные побеги даже с незначительной площадью повреждения обрезают. При этом инструменты: садовые ножницы, сучкорез, ножовку — перед началом работы дезинфицируют.
Растительные остатки (плоды, листву, обрезанные побеги) выносят за пределы сада и сжигают. Оставшиеся на деревьях ветви обрабатывают фунгицидными препаратами. Места срезов обеззараживают антисептиками, а затем замазывают их садовым варом или болтушкой из глины.
Химическая обработка:
Для профилактики в начале сезона груши обрабатывают против филлостиктоза фунгицидными препаратами: «Хорус», «Ревус», «Скор» и др. Опрыскивание проводят ранней весной, еще до начала процесса сокодвижения.
Вторично деревья обрабатывают в период цветения. А в конце сезона, незадолго до заморозков, груши опрыскивают еще раз.
Внимание! Специалисты рекомендуют чередовать химические препараты, чтобы патогенная микрофлора не успевала адаптироваться к одному из них.
Народные средства:
Для проведения профилактики и на начальной стадии инфицирования растений можно воспользоваться безопасными народными средствами.
Отвар хвоща:
Для приготовления состава используют свежий (200 г) или сушеный хвощ (75 г). Траву заливают 1 литром горячей воды и ставят на огонь. Через 30 минут после закипания емкость с отваром снимают с плиты.
Готовый состав применяют для опрыскивания груш, разбавляя его водой в пропорции 1:10. Обработку проводят дважды, с интервалом в 7-10 дней.
Настой из древесной золы:
В ведро горячей воды добавляют древесный пепел (1 кг) и хозяйственное мыло (50 г). Состав оставляют настаиваться в течение 24 часов. Через сутки готовое средство процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:5. Растения опрыскивают дважды, с промежутком между процедурами 10 дней.
Содовый раствор:
Пищевую или кальцинированную соду (5 ст. л.) и стружку хозяйственного мыла (4 ст. л.) добавляют в ведро (10 л) теплой воды. Когда компоненты полностью растворятся, раствор будет готов для использования. Обработку деревьев проводят 2 раза, выдерживая интервал в 1 неделю.
Внимание! Обработку груш от бурой пятнистости проводят в пасмурные, безветренные дни или в часы, когда нет воздействия ярких солнечных лучей.
Лечение фруктовых деревьев против филлостиктоза требует от дачников дополнительных усилий. Спасти сад поможет заботливый уход и профилактические мероприятия, препятствующие развитию грибковых инфекций.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
ООН планирует провести расследование удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
Дачники рассказали о причинах появления ржавчины на груше
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ