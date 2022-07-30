Дачники рассказали, как защитить сад от болезней и вредителей в осенний период

Чтобы в следующем году снова получить желаемый хороший урожай, нужно чтобы все садовые культуры удачно перенесли зимовку. В частности важно защитить почву и посадки от болезней и вредителей.

Во время осенних обработок своего сада я придерживаюсь следующей схемы:

Обрабатываю кроны кустарников и плодовых деревьев препаратами инсектицидной группы. Это может быть «Актара» или любой другой аналог.

Выполняю обработками препаратами фунгицидной группы, которые способны надежно защитить растения от болезней различной природы.

Тщательно перекапываю грунт и параллельно вношу питательные удобрения. В это же время защищаю стволы деревьев от грызунов.

До прихода первых серьезных холодов мульчирую грунт вокруг теплолюбивых растений торфом, а некоторые дополнительно укрываю спанбондом.

Ниже я более подробно расскажу об этих этапах и эффективных средствах.

Эффективные обработки от вредителей:

К сожалению, большинство вредителей способны успешно переживать холода, зарываясь в грунт или забираясь под кору растений. Поэтому именно на эти места нужно обратить пристальное внимание.

Для этого первым делом я зачищаю штамбы от старой коры, обрабатываю поврежденные участки и места срезов садовым варом. После белю деревья рабочим составом с добавлением медного купороса.

Чтобы защитить стволы от грызунов, для обмотки стволов использую обыкновенный рубероид.

Опрыскиваем растения от болезней:

В осеннее время стоит сделать упор на защиту растений от заболеваний грибковой природы, среди которых лидируют парша и мучнистая роса. В качестве эффективной профилактики этих болезней я провожу обработку известным многим раствором бордоской жидкости в концентрации 3%.

Старайтесь опрыскивать крону как можно тщательнее, чтобы раствор покрыл все побеги.

По окончании листопада стоит провести уборку участка и обработать грунт раствором на основе мочевины. Для приготовления рабочего состава я развожу 500 грамм средства в 10 литрах воды. Парша и пятнистости простив такой обработки просто не смогут выстоять.

Если на вашем участке много яблонь, можно провести дополнительную обработку плодовых деревьев раствором железного купороса в концентрации 5%.

Зачем перекапывать грунт и что вносить под перекопку?

Осенняя перекопка — необходимое мероприятие, позволяющее уничтожить вредителей, которые прячутся в верхних слоях почвы. Достаточно перекапывать грунт на глубину 15 сантиметров, в междурядьях хватит и 10 сантиметров.

Под перекопку благоприятно вносить калийные и фосфорные подкормки. Я использую суперфосфат и сульфат калия. Удобрения можно просто рассыпать в приствольных кругах, а затем провести полив.

Вносим суперфосфат

Для обедненных почв обязательно внесение навоза в перепревшем виде. Одновременно с этим можно провести известкование, если есть такая необходимость.