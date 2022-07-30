Огородники рассказали, зачем и как применять ботву картофеля и томатов

Первое применение ботвы – это мульча. Можно приготовить травяные настои и добавлять в компост. Нужно помнить, что пасленовые растения часто подвергаются разным болезням.

Компост:

Органические удобрения очень важны для роста и развития растений. В нем нет лишнего азота как в свежем навозе. Компост не вредит корневой системе. Почва не изменяет свой состав. Он изобилует макро- и микроэлементами, которые необходимы для грунта.

Самое главное – в нем нет никакой химии. Но все изменится, если в него добавить ботву от томатов или картофеля. Пасленовые культуры могут испортить полезное удобрение. Ботва часто заражена инфекцией. Она не погибает в компосте.

Можно заразить весь будущий урожай. Компост не предполагает внесение любых трав и растительности. Можно использовать только верхнюю часть растений. При этом надо быть уверенным в том, что растение абсолютно здорово.

Осенью разобраться в этом сложно. Вся ботва быстро сохнет. Опытные дачники не советуют использовать ботву пасленовых в качестве компоста и мульчи. Для этого есть много других растений.

Урна для органических отходов:

Если в вашей местности есть контейнер для органических отходов, то лучше всего складировать туда ботву пасленовых растений. Такая ботва подвергается промышленной переработке. Получается хорошее удобрение для общественных полей.

Сжечь ботву:

Сожженная ботва томатов и картофеля является ценным удобрением. При сжигании сгорает вся имеющаяся инфекция. Зола – незаменимая подкормка для всех растений в саду. Она включает в себя большое количество полезных веществ.

Азот в ней полностью отсутствует. Зола помогает бороться на грядке со многими вредителями. Для сжигания ботвы необходимо отвести место, чтобы не получить штраф.

Ботва закапывается:

В том случае, если вы не собираетесь применять ботву в качестве удобрений, вы должны ее просто закопать. Для этого следует выкопать яму. Делать ее надо в глубину около одного метра.

Только так вы сможете себя избавить от проникновения инфекции на грядки. Иначе заряженные частички могут навредить будущему урожаю. Яму копайте подальше от насаждений. Перекапывать в этом месте землю не планируйте.

Она не годится для того, чтобы на ней росли и развивались растения. Оставьте опознавательные знаки на этом месте, чтобы случайно не посадить там растения.

А как вы используете картофельную и томатную ботву на своем участке? Поделитесь своим опытом.