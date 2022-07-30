Огородники рассказали, зачем и как применять ботву картофеля и томатов
Первое применение ботвы – это мульча. Можно приготовить травяные настои и добавлять в компост. Нужно помнить, что пасленовые растения часто подвергаются разным болезням.
Компост:
Органические удобрения очень важны для роста и развития растений. В нем нет лишнего азота как в свежем навозе. Компост не вредит корневой системе. Почва не изменяет свой состав. Он изобилует макро- и микроэлементами, которые необходимы для грунта.
Самое главное – в нем нет никакой химии. Но все изменится, если в него добавить ботву от томатов или картофеля. Пасленовые культуры могут испортить полезное удобрение. Ботва часто заражена инфекцией. Она не погибает в компосте.
Можно заразить весь будущий урожай. Компост не предполагает внесение любых трав и растительности. Можно использовать только верхнюю часть растений. При этом надо быть уверенным в том, что растение абсолютно здорово.
Осенью разобраться в этом сложно. Вся ботва быстро сохнет. Опытные дачники не советуют использовать ботву пасленовых в качестве компоста и мульчи. Для этого есть много других растений.
Урна для органических отходов:
Если в вашей местности есть контейнер для органических отходов, то лучше всего складировать туда ботву пасленовых растений. Такая ботва подвергается промышленной переработке. Получается хорошее удобрение для общественных полей.
Сжечь ботву:
Сожженная ботва томатов и картофеля является ценным удобрением. При сжигании сгорает вся имеющаяся инфекция. Зола – незаменимая подкормка для всех растений в саду. Она включает в себя большое количество полезных веществ.
Азот в ней полностью отсутствует. Зола помогает бороться на грядке со многими вредителями. Для сжигания ботвы необходимо отвести место, чтобы не получить штраф.
Ботва закапывается:
В том случае, если вы не собираетесь применять ботву в качестве удобрений, вы должны ее просто закопать. Для этого следует выкопать яму. Делать ее надо в глубину около одного метра.
Только так вы сможете себя избавить от проникновения инфекции на грядки. Иначе заряженные частички могут навредить будущему урожаю. Яму копайте подальше от насаждений. Перекапывать в этом месте землю не планируйте.
Она не годится для того, чтобы на ней росли и развивались растения. Оставьте опознавательные знаки на этом месте, чтобы случайно не посадить там растения.
А как вы используете картофельную и томатную ботву на своем участке? Поделитесь своим опытом.
Опубликовано: Ангелина Крент
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