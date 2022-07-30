Цены на газ в Германии выросли в три раза: нет горячей воды, города не подсвечиваются

Все больше немецких городов готовят планы энергосбережения. Однако Ганновер — первый крупный город, который всерьез взялся за дело, сообщает ARD.

В столице Нижней Саксонии было решено отказаться от подогрева воды в бассейнах и даже от освещения общественных объектов. Берлин объявляет об аналогичных шагах. А немецкие СМИ пугают, что среднестатистическому домохозяйству приходится считаться с трехкратным увеличением счетов за газ.

Власти Ганновера решили, что ратуша, музеи и памятники больше не будут освещаться ночью. Таким образом, город хочет сократить потребление энергии как минимум на 15 процентов.

Перед лицом роста цен на электроэнергию и газ Сенат Берлина также хочет внести свой вклад в энергосбережение. Многие известные здания Берлина больше не будут подсвечиваться ночью, в том числе собор, Колонна Победы, Мемориальная церковь, Красная ратуша и дворец Шарлоттенбург, сообщает портал rbb24.

Deutsche Welle отмечает, что с 1 октября ситуация еще больше ухудшится, так как все потребители газа будут платить дополнительные 5 центов за киловатт-час в рамках надбавки солидарности, чтобы помочь импортерам газа.

Рядовым гражданам есть о чем беспокоиться. Среднее домохозяйство из четырех человек в квартире площадью 100 квадратных метров, потребляющей 18 000 киловатт-часов в год, прошлой осенью заплатило за природный газ 1080 евро. Если учесть текущую цену на газ и прибавить к ней пять центов надбавки, то теперь она будет платить за газ целых 3240 евро. Это соответствует среднемесячному доходу в Германии

В то время как правительство призывает к экономии, частные потребители не обязаны сокращать потребление газа, и им нельзя приказывать это делать. Правительство должно принять постановление, запрещающее, в частности, подогрев частных бассейнов в зимний период.

Однако министр экономики Роберт Хабек заверяет, что никакой "тепловой полиции", которая будет объезжать дома и проверять, не будет. Главным импульсом должен стать рост цен.