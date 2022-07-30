Дачники рассказали, как бороться с вредителями в саду

Борьба с вредителями – важный этап работы в огороде. Насекомые, бактериальные заболевания, плесень и грибок – не должны поселиться на вашем участке.

Железный купорос – минеральный фунгицид и богатый источник железа:

Для обработки растений и почвы в саду часто используют железный купорос. Но, чтобы культуры в процессе использования вещества не пострадали, необходимо знать, как правильно его развести.

Сульфат железа содержится в порошке в концентрации 53 %, его разбавляют водой и используют для обработки растений. Действуют строго по инструкции.

Различают два способа обработки сада железным купоросом:

опрыскивание;

побелка.

Опрыскивание:

Опрыскивать садовые деревья, кустарники и растения нужно 2 раза в год. Первый раз в начале весны, до появления зеленых листьев на ветках. Как только на ветках появятся первые почки, сразу проводите обработку. Второй раз обработку проводят осенью, после того, как будет собран урожай и опадет листва.

Опрыскивание является основным способом применения железного купороса.

Побелка:

Побелку следует проводить 2 раза в год. Первая – весной, сразу после схода снега. Железный купорос разводят в алюминиевом ведре теплой водой. Этим раствором следует обработать стволы всех деревьев в саду и, по возможности, кустарники. Вторая обработка проводится осенью, после сбора урожая.

Железный купорос имеет широкий спектр действия. Важно правильно использовать этот раствор, и тогда он будет приносить пользу, а не вред садовым растениям.

Обработку садовых деревьев и кустарников следует проводить в сухую теплую погоду. Лучше в вечернее время.

Если на стволах деревьев вырос мох, есть плесень или другие грибковые заболевания, то перед обработкой их следует убрать, счистить специальным устройством. Если осенью после обработки лишайники не опали, повторите процедуру еще раз. Обратите внимание, что должно пройти не менее 2 недель после первой обработки. Мох должен засохнуть, кора стать чистой.

Саженцы после посадок тоже необходимо обрабатывать. Только в этом случае необходимо снизить концентрацию.

Купорос применяют не только для лечения, но и в профилактических целях. Даже если в вашем саду нет вредителей, он не заражен ничем, никто из вредителей не поселился, обработайте свои любимые растения. Хуже точно не будет.

Фунгицид применяют также при обработке срезов стволов, трещин и тех мест, где отсутствует кора.

При проведении обработки с помощью железного купороса соблюдайте следующие правила безопасности:

обработку проводите в резиновых перчатках, головном уборе, глаза должны защищать садовые очки;

тару, в которой разводили раствор, хорошо промойте и оставьте для проветривания;

во время проведения обработки садовых растений следите, чтобы домашние животные не гуляли. Средство относительно вредное, а домашние животные очень любопытны. Выпустите их из укрытия спустя 10-12 часов после обработки;

если раствор попал на кожу, тщательно промойте этот участок проточной водой.