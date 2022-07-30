Дачники рассказали, как бороться с вредителями и болезнями смородины
Сегодня мы поговорим о самых распространенных болезнях и вредителях смородины, а также рассмотрим меры борьбы с ними.
Обработка смородины весной до распускания почек:
Если ранней весной еще до набухания почек обрезать кусты, это снизит вероятность появления на них почкового клеща, гусениц. Все ветки я сразу же утилизирую, чтобы они не заражали остальные кусты. Вместе с обрезкой веток я удаляю все сухие и больные листья, землю вокруг приствольного ствола рыхлю, пропалываю и обеззараживаю.
Уход за смородиной в момент распускания почек:
Чтобы на смородине не завелись моль и крыжовниковая пяденица, я до полного раскрытия почек обрабатываю кусты Фуфаноном или Карбоцидом. Землю вокруг приствольного ствола рыхлю и окучиваю торфом, высотой 6 ми.
Обработка кустов в момент образования бутонов:
В момент активной бутонизации смородина становится очень уязвимой к различным болезням. Чтобы она не заболела антракнозом или септориозом в целях профилактики я рекомендую обработать ее препаратом Прогноз или Скор. Также кусты стоит защитить от паутинного клеща Алиотом.
Варианты обработки после цветения:
Когда кусты отцветут за ними надо тщательно ухаживать, чтобы получить обильный урожай. От паутинного клеща я обрабатываю смородину Алиотом, от гусениц – Битоксибациллином, от мучнистой росы – Топазом, от мозаики – Прогнозом.
Несмотря на то, что урожай уже собран, за смородиной все равно необходимо поухаживать, чтобы получить урожай и на следующий год:
листья из-под кустов удаляются;
приствольный круг рыхлится и окучивается;
кусты подготавливаются к зиме.
Если на смородине присутствуют следы болезней, они обрабатываются фунгицидами.
Опубликовано: Ангелина Крент
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