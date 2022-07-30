Дачники рассказали об уходе за яблонями в августе и сентябре

Яблоня – растение, которое всегда нуждается в правильном и должном уходе. Чтобы яблоня вас одаривала каждый год хорошим урожаем, надо заботиться о растении даже после сбора урожая.

Приствольный круг – очень важно:

Несмотря на то, что многие садоводы относятся пренебрежительно к дополнительному уходу за растениями, считают, что растение само по себе растет неплохо, такое мнение ошибочное.

Приствольный круг нуждается в перекопке после того, как яблоня перестала плодоносить. Перед тем, как вы начнете перекапывать землю, сначала уберите лишний мусор: ветки, падалицу, листья.

Это очень важно, так как на них могут находиться возбудители различных заболеваний. Когда будете перекапывать дерево, оставляйте 20 см вокруг ствола. Эту область можно только аккуратно рыхлить, чтобы не навредить растению и не повредить корневую систему.

В процессе рыхления надо убрать все сорняки и возможные вредители. После этого дерево подкармливают и поливают. Затем хорошо будет, если вы мульчируете опилками, хвоей или стружкой. В приствольный круг также можно посадить сидераты: люпины, фацелию, люцерну и другие.

Если период засушливый, обязательно поливаем:

Когда в вашем регионе выдалась засушливая и жаркая погода в сентябре и августе, то яблоню следует поливать. Но делать это надо в рамках приствольного круга глубиной до 1 метра. К концу сезона полив должен быть меньше, чем летом.

Обязательно подкармливаем:

Несмотря на то, что сезон подошел к концу, урожай вы собрали, дерево все равно нуждается в минеральных и питательных веществах. Именно в этот период закладываются почки на следующий год, а значит от того, как вы отнесетесь к растению, будет зависеть количество и качество будущего урожая.

Хорошим вариантом подкормки станет калий, фосфор, суперфосфат или зола.

Деревья нуждаются в санитарной обрезке:

Для правильной обрезки ее лучше проводить в октябре или начале ноября. Минусовые температуры еще не установились, а сухие и больные ветки уже хорошо просматриваются.

Однако, если вы раньше заметили плохие, больные или сухие ветки у растения особенно у молодой яблони, то вам следует их немедленно удалить и сжечь. Иначе заболевание распространится дальше, и дерево больше пострадает.

Профилактика болезней и вредителей:

Я рекомендую проводить профилактическую обработку деревьев в августе и начале сентября. Очень хорошо с этой работой справляются различные биологические препараты, они неопасны и безвредны для человека и растения.

Алирин, Гамаир, Бактофит, Споробактерин отлично справятся в борьбе против разнообразных заболеваний. От вредителей помогут Фитоверм, Мадекс Твин, Лепидоцид, Инсетим.