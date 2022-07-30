Дачники рассказали, как ухаживать за жимолостью после сбора ягод
После уборки вкуснейших ягод о ней необходимо позаботиться, чтобы в следующем сезоне снова насладиться плодами.
Полив:
Кустарник я поливаю не только весной до сбора урожая, но и после него. В отсутствии дождей куст необходимо поливать 3-4 раза в месяц.
Защита от болезней и вредителей:
Хотя я и обрабатываю жимолость весной до того, как проснутся почки, вредители и болезни могут проявить себя позже. После первой обработки до сбора ягод инсектициды не применяю, пользуюсь только натуральными средствами.
Обнаружив вредителей после уборки урожая, применяю инсектициды.
В случае возникновения заболеваний обрабатываю кусты раствором бордоской жидкости.
Подкормка:
При посадке саженцев в яму я закладываю все необходимые удобрения, которых хватает на первые несколько лет. Начиная с четвертого года, подкармливаю ягодные кусты ежегодно. Весной в качестве дополнительного питания использую азотные подкормки, а после уборки урожая калийные и фосфорные.
Размножение жимолости:
Саженцы с открытой корневой системой я высаживаю в конце сезона. Растение в контейнере можно высадить во всякое теплое время.
Кусты в возрасте старше трех лет пересадку переносят плохо. Лучше высаживать растения от одного до трех лет. От однолетних дольше ждать урожая.
Можно размножить имеющуюся жимолость.
Какие есть для этого способы:
Из семян. Это самый долгий и не имеющий смысла путь, так как материнские свойства у саженца не сохраняются.
С помощью черенков. Это могут быть зеленые черенки или одревесневшие.
Делением куста. Этот метод использую для молодых растений.
Отводками. Это наиболее легкий прием, заключающийся в пришпиливании стебля к земле. Когда образуются корешки, можно отделять ветку от материнского растения.
Я в прошлом сезоне решил пересадить свою старую жимолость. К счастью, рядом с кустом нашел прижившуюся молодую отводку. Выкопал ее и посадил на другое место. Маленький кустик отлично прижился.
Осенняя обрезка:
Опадение листьев с кустарника служит сигналом к тому, что пора проводить обрезку. У молодого растения я делаю только санитарную обрезку, то есть удаляю больные, поврежденные, сухие веточки.
На шестой год прореживаю куст, удаляя из кроны тонкие веточки и старые ветки, на которых урожай не формируется.
Старый куст, которому больше двадцати лет, подлежит омолаживающей обрезке.
Уход за жимолостью после того, как она отдала урожай, нельзя прекращать, так как в следующем сезоне вы можете получить мало ягод.
Опубликовано: Ангелина Крент
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