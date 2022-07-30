Дачники рассказали, как ухаживать за жимолостью после сбора ягод

После уборки вкуснейших ягод о ней необходимо позаботиться, чтобы в следующем сезоне снова насладиться плодами.

Полив:

Кустарник я поливаю не только весной до сбора урожая, но и после него. В отсутствии дождей куст необходимо поливать 3-4 раза в месяц.

Защита от болезней и вредителей:

Хотя я и обрабатываю жимолость весной до того, как проснутся почки, вредители и болезни могут проявить себя позже. После первой обработки до сбора ягод инсектициды не применяю, пользуюсь только натуральными средствами.

Обнаружив вредителей после уборки урожая, применяю инсектициды.

В случае возникновения заболеваний обрабатываю кусты раствором бордоской жидкости.

Подкормка:

При посадке саженцев в яму я закладываю все необходимые удобрения, которых хватает на первые несколько лет. Начиная с четвертого года, подкармливаю ягодные кусты ежегодно. Весной в качестве дополнительного питания использую азотные подкормки, а после уборки урожая калийные и фосфорные.

Размножение жимолости:

Саженцы с открытой корневой системой я высаживаю в конце сезона. Растение в контейнере можно высадить во всякое теплое время.

Кусты в возрасте старше трех лет пересадку переносят плохо. Лучше высаживать растения от одного до трех лет. От однолетних дольше ждать урожая.

Можно размножить имеющуюся жимолость.

Какие есть для этого способы:

Из семян. Это самый долгий и не имеющий смысла путь, так как материнские свойства у саженца не сохраняются.

С помощью черенков. Это могут быть зеленые черенки или одревесневшие.

Делением куста. Этот метод использую для молодых растений.

Отводками. Это наиболее легкий прием, заключающийся в пришпиливании стебля к земле. Когда образуются корешки, можно отделять ветку от материнского растения.

Я в прошлом сезоне решил пересадить свою старую жимолость. К счастью, рядом с кустом нашел прижившуюся молодую отводку. Выкопал ее и посадил на другое место. Маленький кустик отлично прижился.

Осенняя обрезка:

Опадение листьев с кустарника служит сигналом к тому, что пора проводить обрезку. У молодого растения я делаю только санитарную обрезку, то есть удаляю больные, поврежденные, сухие веточки.

На шестой год прореживаю куст, удаляя из кроны тонкие веточки и старые ветки, на которых урожай не формируется.

Старый куст, которому больше двадцати лет, подлежит омолаживающей обрезке.

Уход за жимолостью после того, как она отдала урожай, нельзя прекращать, так как в следующем сезоне вы можете получить мало ягод.