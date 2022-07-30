Дачники рассказали, как ухаживать за малиной после сбора урожая

Этот плодовый кустарник прост в выращивании, морозоустойчив и при небольших усилиях и уходе дает отличный урожай.

На эти мероприятия влияют несколько параметров:

сорт;

разновидность;

место посадки;

иммунитет растения.

Уход за летними сортами сильно отличается от ухода за ремонтантной. Не смотря на то, что растения похожи внешне, цикл развития у них разный. Ремонтантная способна давать не один урожай за сезон.

Рекомендую обращать внимание на период созревания малины. Это своеобразный индикатор ее вида. Плоды летних сортов созревают в июле.

У ремонтантной это происходит в конце августа, первых числах сентября.

Обрезка летних сортов:

Некоторые мои подписчики откладывают мероприятие до наступления холодов. Я осуществляю обрезку сразу, как кусты отплодоносили. Объясняю почему — растение перед зимой активно готовиться к холодам. Обрезка помогает сэкономить необходимые силы.

Советую сначала сделать процедуру и только потом вносить удобрения.

Мероприятие осуществляю таким образом:

Острым, продезинфицированным инструментом удаляю слабые, больные побеги.

Затем отплодоносившие ветви.

Прореживаю молодые побеги, оставляя на одном корню не более 8-ми.

Обрезаю поросль.

Обрезку провожу как можно ближе к земле.

Подкормка:

По окончании плодоношения малина закладывает почки на будущий сезон, подкормка на этом этапе очень важна.

На 1 м2 использую:

перепревший навоз — 5 кг;

компост — 5 кг;

зола — 100 г.

Через сезон вношу органику и минеральные составы.

Полив:

От количества влаги, которую малина получает после плодоношения, зависит количество урожая на следующий год.

Придерживаюсь схемы:

1 раз в 7 дней беру 30 л воды на 1 взрослое растение;

15 л на молодой кустик.

Влагу равномерно распределяю по периметру прикорневого круга.

Поливы полностью прекращаю за 14 дней до наступления постоянных заморозков.

Обработка от вредителей:

В верхних слоях почвы зимуют болезнетворные бактерии и личинки насекомых. Весной они способны нанести существенный вред малиннику.

Чтобы этого избежать, я опрыскиваю растения бордосской жидкостью 1%. Процедуру осуществляю 2 раза, с интервалом в 14 дней.

Уход за ремонтантной малиной:

Обрезку таких сортов осуществляю в ноябре. Кусты укорачиваю на 1/3, оставляя по 5 побегов.

Затем вношу минеральные удобрения, в состав которых не входит азот. Гранулы рассыпаю по периметру прикорневого круга, затем обильно поливаю.

За 14 дней до наступления заморозков провожу влагозарядный полив. После него почву тщательно рыхлю, обрабатываю Алатаром от вредителей и мульчирую соломой.

В заключение хочу сказать, что мероприятия по уходу за малиной после сбора ягод очень важны для получения урожая на будущий год. Осенью я обрезаю кусты, подкармливаю, поливаю и обрабатываю от насекомых.