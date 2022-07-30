США заканчивает строительство стены на границе с Мексикой

Администрация Байдена в четверг разрешила завершить строительство американо-мексиканской пограничной стены в южной части Аризоны недалеко от Юмы.

В заявлении Министерства внутренней безопасности говорится, что работы по завершению проекта возле плотины Морелос лучше защищают мигрантов, которые могут получить травмы, соскользнув со склона, или утонуть при пересечении нижнего участка реки Колорадо.

Завершение строительства стены было важной частью повестки дня экс-президента Дональда Трампа, и безопасность границ остается серьезной проблемой для кандидатов от обеих партий на праймериз в этом году.

Вопрос о мексиканской пограничной стене остается разделяющей темой для американского общества. Отмечается, что бреши в стене создают проблемы для людей, охраняющих границу.

Как отмечает эколог из Аризоны Майлз Трафаген, в приграничную зону прибывают мигранты из самых дальних стран земного шара, чтобы нелегально проникнуть в США.

Строительство стены должно быть завершено Таможенно-пограничной службой. Было подчеркнуто, что прорехи, способствующие незаконному пересечению границы, представляют "угрозу безопасности и жизни мигрантов, пытающихся въехать в Соединенные Штаты".