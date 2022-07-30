Тренер сборной Швеции заявил, что у него в багаже бомба и парализовал работу аэропорта в Копенгагене

Тренер юношеской сборной Швеции по гандболу до 18 лет, направлявшейся на чемпионат мира в Северной Македонии, был задержан в пятницу в аэропорту Каструп в Копенгагене после того, как он сказал, что у него бомба в багаже.

Один из терминалов был немедленно эвакуирован. СМИ не назвали его имя, но шведская федерация гандбола SHF немедленно дисквалифицировала его и попросила Томаса Акснера, менеджера шведской женской команды А, заменить его. Несмотря на отпуск, он сразу же согласился.

Акснер — легенда шведского гандбола, рекордсмен по количеству забитых мячей как в Германии, так и в Швеции. Играя в немецкой Бундеслиге, он забил 1103 гола, а в шведской Элитесерии — 1079.

Шведы играли без тренера в своем первом матче чемпионата мира в субботу и проиграли Исландии 17:22. Они объяснили после игры, что растерялись и расстроились после инцидента в Копенгагене.

"Такое поведение неслыханно, глупо и недостойно должности менеджера сборной, поэтому никакого снисхождения и серьезных последствий от этого человека не будет", — заявила Ханна Фогельстрём из SHF.

"Когда кто-то говорит, что у него в багаже ​​бомба, мы сразу же поднимаем тревогу. Это не шутки и у нас такие процедуры, поэтому мы сразу же эвакуировали терминал №2. Мужчину отпустили вечером, но он будет отвечать перед судом", — пояснил инспектор копенгагенской полиции Эспен Годиксен.