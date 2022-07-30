Огородники рассказали, какие сидераты лучше посадить осенью
Сидераты — растения, которые сеют для заделки в землю с целью восстановить плодородный слой. Перегнивая, они превращаются в питательную органику или могут быть использованы в качестве мульчи.
В каких случаях стоит посадить сидераты:
Когда культура выращивается на одном месте не один сезон. Например, многие мои подписчики выращивают картофель на одном участке много лет. Это приводит к сильному истощению грунта, что плохо сказывается на урожае. Решить проблему предлагаю, посадив осенью сидераты.
Активное использование золы древесной и получение ее непосредственно на грядках, сильно ухудшает почвенную микрофлору.
Советую также посеять сидераты на тех участках, где почва подвергается сильной ветреной или водной эрозии.
Что представляют из себя сидераты:
Это растения с мощной корневой системой, которые быстро наращивают зеленую массу. Я высаживаю их на своем дачном участке осенью, после того, как полностью убрал урожай. Растения успевают достаточно вырасти до наступления заморозков, поэтому я просто заделываю их под перекопку. Постепенно перегнивая, они обогащают грунт органикой.
Некоторые мои подписчики просто их скашивают и оставляют, не заделывая в грунт. Так он быстрее согревается весной, снижается количество сорняков на участке.
Рекомендую для посадки такие сидераты:
горчицу;
рапс;
фацелию;
календулу;
овес;
клевер;
люпин;
чечевицу.
Преимущества посадки сидератов осенью:
Я, как сторонник органического земледелия, оценил простоту и доступность восстановления баланса почвенной микрофлоры.
Также сидераты влияют следующим образом:
Мощной корневой системой рыхлят грунт, повышая его способность проводить воздух и воду.
Улучшают плодородие.
Защищают почву от эрозии.
Предотвращают появление парши и насекомых-вредителей.
Растения образуют на столько густой ковер, что через него не могут пробиться сорняки.
Скошенные сидераты могут служить в качестве мульчи.
Растения с высокой устойчивостью к морозам, которые я сажаю в междурядьях и между грядками, снижают повреждения от низких температур.
Сидераты, подходящие для посева осенью:
горчица;
клевер;
календула;
фацелия;
настурция;
райграс.
Для переувлажненных участков советую посадить рожь, люцерну или люпины.
Когда лучше осуществить посев:
Я высаживаю растения не только в открытом грунте, но и в теплицах.
Допустимо это делать в два этапа:
в августе, как только был убран весь урожай;
в начале октября.
В августе сажаю быстроразвивающиеся растения, чтобы успеть их заделать в почву перед заморозками: горох, бобы, ячмень.
В октябре делаю озимые посадки, использовав: рожь, ячмень.
Итак, сидераты — простой способ восстановить плодородие почвы. Главное — правильно подобрать растение и определиться со сроками.
Опубликовано: Ангелина Крент
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