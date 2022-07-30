Огородники рассказали, какие сидераты лучше посадить осенью

Сидераты — растения, которые сеют для заделки в землю с целью восстановить плодородный слой. Перегнивая, они превращаются в питательную органику или могут быть использованы в качестве мульчи.

В каких случаях стоит посадить сидераты:

Когда культура выращивается на одном месте не один сезон. Например, многие мои подписчики выращивают картофель на одном участке много лет. Это приводит к сильному истощению грунта, что плохо сказывается на урожае. Решить проблему предлагаю, посадив осенью сидераты.

Активное использование золы древесной и получение ее непосредственно на грядках, сильно ухудшает почвенную микрофлору.

Советую также посеять сидераты на тех участках, где почва подвергается сильной ветреной или водной эрозии.

Что представляют из себя сидераты:

Это растения с мощной корневой системой, которые быстро наращивают зеленую массу. Я высаживаю их на своем дачном участке осенью, после того, как полностью убрал урожай. Растения успевают достаточно вырасти до наступления заморозков, поэтому я просто заделываю их под перекопку. Постепенно перегнивая, они обогащают грунт органикой.

Некоторые мои подписчики просто их скашивают и оставляют, не заделывая в грунт. Так он быстрее согревается весной, снижается количество сорняков на участке.

Рекомендую для посадки такие сидераты:

горчицу;

рапс;

фацелию;

календулу;

овес;

клевер;

люпин;

чечевицу.

Преимущества посадки сидератов осенью:

Я, как сторонник органического земледелия, оценил простоту и доступность восстановления баланса почвенной микрофлоры.

Также сидераты влияют следующим образом:

Мощной корневой системой рыхлят грунт, повышая его способность проводить воздух и воду.

Улучшают плодородие.

Защищают почву от эрозии.

Предотвращают появление парши и насекомых-вредителей.

Растения образуют на столько густой ковер, что через него не могут пробиться сорняки.

Скошенные сидераты могут служить в качестве мульчи.

Растения с высокой устойчивостью к морозам, которые я сажаю в междурядьях и между грядками, снижают повреждения от низких температур.

Сидераты, подходящие для посева осенью:

горчица;

клевер;

календула;

фацелия;

настурция;

райграс.

Для переувлажненных участков советую посадить рожь, люцерну или люпины.

Когда лучше осуществить посев:

Я высаживаю растения не только в открытом грунте, но и в теплицах.

Допустимо это делать в два этапа:

в августе, как только был убран весь урожай;

в начале октября.

В августе сажаю быстроразвивающиеся растения, чтобы успеть их заделать в почву перед заморозками: горох, бобы, ячмень.

В октябре делаю озимые посадки, использовав: рожь, ячмень.

Итак, сидераты — простой способ восстановить плодородие почвы. Главное — правильно подобрать растение и определиться со сроками.