Зеленский объявил начало обязательной эвакуации с подконтрольной ВСУ части ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский гарантирует материальное вознаграждение эвакуировавшимся с находящейся под контролем ВСУ части ДНР.

В воскресенье, 30 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский в своём пресс-релизе официально подтвердил начало обязательной эвакуации украинцев с подконтрольных ВСУ территорий ДНР.

Зеленский заманивает украинцев обещаниями, что после эвакуации на запад Украины переселенцы получат всю необходимую поддержку со стороны киевского правительства, в том числе материальную помощь.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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