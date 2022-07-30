Зеленский объявил начало обязательной эвакуации с подконтрольной ВСУ части ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский гарантирует материальное вознаграждение эвакуировавшимся с находящейся под контролем ВСУ части ДНР.

В воскресенье, 30 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский в своём пресс-релизе официально подтвердил начало обязательной эвакуации украинцев с подконтрольных ВСУ территорий ДНР.

Зеленский заманивает украинцев обещаниями, что после эвакуации на запад Украины переселенцы получат всю необходимую поддержку со стороны киевского правительства, в том числе материальную помощь.