Диетолог Мелисса Ривкин рассказала, как готовить шашлык, чтобы снизить риск рака

Сложно представить себе лето без приготовления пищи на гриле, мангале или костре. Но такие блюда могут оказаться опаснее, чем кажутся.

Диетолог Мелисса Ривкин говорит, что во время приготовления пищи над пламенем образуются канцерогены. Они создают риск развития рака. Однако это не означает, что от таких блюд нужно полностью отказаться. Нужно только соблюдать несколько правил и помнить, что образование канцерогенов характерно только для мяса.

В нем содержится креатин, который под действием высоких температур превращается в канцерогенное соединение. Жир стекает с мяса и контактирует с пламенем, из-за чего формируются дополнительные канцерогены.

Чтобы снизить риск раковых заболеваний, необходимо употреблять в пищу больше антиоксидантов. Они защищают клетки организма от канцерогенов.

Есть способ снизить уровень канцерогенных соединений в мясе. Для этого его нужно мариновать перед приготовлением как минимум 20 минут.

Лучше сделать маринад самостоятельно, чем использовать готовые магазинные продукты. Например, можно замочить мясо в смеси цитрусового сока, приправ и оливкового масла.

Чем дольше мясо подвергается воздействию высоких температур, тем больше канцерогенных соединений в нем образуется. Чтобы уменьшить время приготовления можно нарезать мясо небольшими кусочками или предварительно готовить его в духовке, а затем доводить до готовсти на мангале.

Хороший вариант – завернуть мясо в фольгу, чтобы уменьшить количество жира, попадающего в огонь и одновременно сократить время приготовления.

Можно заменить мясо на веганские варианты шашлыка. Некоторые продукты имитируют мясной вкус, другие обладают необычными вкусовыми качествами.