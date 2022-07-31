Дачники рассказали о причинах отсутствия ягод малины и как устранить проблему

Часто дачники жалуются на отсутствие ягод на малиновых кустах. Это является следствием нескольких причин. Чем быстрее будет выявлено негативное обстоятельство, тем скорее получится исправить ситуацию.

Причины неурожая у малины:

Основным фактором, приводящим к недостатку урожая, является размещение или посадка кустов малины не по правилам.

При недостаточном уходе рядом с малиновыми кустами растет большое количество поросли. Она может вырасти где угодно, загущая насаждения и отбирая соки у основных побегов. Поэтому и снижается урожайность малины — ей просто не хватает питания и сил для образования ягод.

Поросль обязательно следует удалять либо пересаживать на другое место с целью выращивания новых кустов (т. е. культивировать).

Советы по увеличению урожайности малины:

Обычно малиновые кусты не вырождаются — у них такой процесс в генах не заложен. Но иногда встречаются дачные или садовые участки с деградирующими малиновыми насаждениями.

Их следует просто привести в порядок:

через каждые 80 см наметить с помощью шпагата места и вбить в них палки из дерева или металла;

вырезать всю поросль;

выращивать малину на шпалере;

высаживать кусты ровными полосами;

ширина малиновых рядов должна быть не больше 40 см;

между рядами оставлять свободное пространство.

Малиновые посадки, обвитые леской, дают в несколько раз больше плодов.

Вырезание излишних побегов позволит увеличить количество солнечного света, которое будет попадать равномерно на весь саженец. Это приведет к образованию ягод по всей высоте растения.

Саженец превращается в куст после того, как он прижился и разросся. Поросль от основного куста малины вырастает каждый год прямо из корня растения. Избавляйтесь от поросли без жалости — она является сорняком. Для более эффектного удаления нужно срезать лопатой поросль вместе с ее корневой системой на глубине 3-5 см.

Иногда рекомендуют в борьбе с порослью малины использовать шифер, плитку или листы металла. Эти материалы закапывают в землю, тем самым формируя преграды для поросли. Мы не советуем этого делать.

Если не уничтожать лишние побеги, то растение будет вынуждено тратить силы не на плодоношение, а на то, чтобы обойти препятствие и найти место, где поросли можно «вырваться» на свободу.

Малина требует подкормки. Самым лучшим источником питательных веществ для нее является навоз. Но так как он доступен не всем дачникам, то его можно заменить на компост из растительных остатков, любой органики с добавлением торфа.

Кусты малины хорошо плодоносят, если их обеспечить обильным поливом. Такой полив имеет важное значение для растения в связи с тем, что корни малины углублены в почву лишь на 10-25 см. И даже непродолжительное иссушение верхнего слоя земли под растениями может привести к ухудшению состояния малины и снижению урожайности.

Малину любят не только люди, но и множество насекомых-вредителей. Чтобы они не уничтожали цветки и плоды, эту ягодную культуру необходимо обрабатывать специальными химическими препаратами до наступления плодоношения.

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