Колумбия и Венесуэла решили помириться
Новое правительство Колумбии и Венесуэлы назначат послов в столицах двух стран после многих лет отсутствия дипломатических отношений.
Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа и министр иностранных дел следующего президента Колумбии Густаво Петро Альваро Лейва опубликовали совместное заявление по этому поводу.
Заявление опубликовано после встречи дипломатов после встречи в приграничном городе Сан-Кристобаль. В нем сказано, что стороны будут работать над повышением безопасности вдоль их общей границы.
Петро, который 7 августа станет первым левым президентом Колумбии, планирует полностью открыть границу с соседней Венесуэлой после разрыва отношений между двумя странами с 2015 года.
Колумбия и Венесуэла имеют пористую границу протяженностью 2219 км, которая была местом конфликта между вооруженными группами.
Лейва сообщил журналистам, что официальные лица выразили готовность продвинуться вперед с программой работы по постепенной нормализации двусторонних отношений, с назначением послов и других дипломатических и консульских должностных лиц.
Они также заявили о готовности прилагать совместные усилия для обеспечения безопасности и мира на границе наших двух стран, добавил он.
Фериа назвал встречу «исторической» и подтвердил, что на встрече они обсуждали постепенное открытие границы.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Кортеж президента Гватемалы Джамматеи расстреляли на границе с Мексикой
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
Дачники рассказали, для каких регионов больше подходят канадские розы
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ