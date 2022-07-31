Колумбия и Венесуэла решили помириться

Новое правительство Колумбии и Венесуэлы назначат послов в столицах двух стран после многих лет отсутствия дипломатических отношений.

Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа и министр иностранных дел следующего президента Колумбии Густаво Петро Альваро Лейва опубликовали совместное заявление по этому поводу.

Заявление опубликовано после встречи дипломатов после встречи в приграничном городе Сан-Кристобаль. В нем сказано, что стороны будут работать над повышением безопасности вдоль их общей границы.

Петро, который 7 августа станет первым левым президентом Колумбии, планирует полностью открыть границу с соседней Венесуэлой после разрыва отношений между двумя странами с 2015 года.

Колумбия и Венесуэла имеют пористую границу протяженностью 2219 км, которая была местом конфликта между вооруженными группами.

Лейва сообщил журналистам, что официальные лица выразили готовность продвинуться вперед с программой работы по постепенной нормализации двусторонних отношений, с назначением послов и других дипломатических и консульских должностных лиц.

Они также заявили о готовности прилагать совместные усилия для обеспечения безопасности и мира на границе наших двух стран, добавил он.

Фериа назвал встречу «исторической» и подтвердил, что на встрече они обсуждали постепенное открытие границы.