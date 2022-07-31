Дачники рассказали, как вырастить пышно цветущую гортензию на даче

Гортензию хотят выращивать на своем участке многие дачники. Это понятно, ведь мало кто может устоять перед чарующим ароматом и восхитительным пышным цветением этого прекрасного растения.

Особенности цветения гортензии:

При правильном уходе гортензия может цвести с весны до поздней осени. Гортензия формирует шарообразные соцветия, щитки и метелки, чаще всего белого цвета, но у некоторых видов встречаются и другие расцветки, например розовые, красные, сиреневые.

Среди почти сотни видов гортензии большая часть — это кустарники высотой не более 3 м, но лианы или небольшие деревья также иногда встречаются.

Видовые особенности:

Гортензия метельчатая по виду напоминает сирень, из-за пирамидальной формы крупных соцветий-метелок с бело-розовыми цветами. Растение зимостойкое, цвести начинает в августе.

Древовидная гортензия — влаголюбивый кустарник с крупными, до 15 см, щитовидными соцветиями мелких белых цветков. Цветет с июля до октября. Нуждается в усиленном поливе. В остальном достаточно неприхотливо, но требует дополнительной подготовки к зимовке.

Гортензия крупнолистная образует высокие, до 4 м кусты. Крупные, около 2 см цветки формируют щитковидные соцветия большого, до 20 см, диаметра. Окраска цветов отличается разнообразием оттенков белого, голубого и розового цветов.

Несмотря на то, что гортензия, как правило, влаголюбива и предпочитает солнечные участки, при выборе места для посадки нужно соблюдать умеренность:

Не допускайте застоя воды и слишком влажных грунтов.

Растение не может долго находиться под прямыми солнечными лучами — выбирайте места, где днем преобладает полутень.

Слишком кислый уровень почвы не подходит для гортензии.

Старайтесь, чтобы рядом с растением не было других крупных деревьев или кустарников.

Гортензию высаживают на выбранное место как весной, так и осенью, соблюдая следующие правила:

Следите, чтобы при осенней посадке саженцы имели хорошо развитую корневую систему, иначе растение не успеет укорениться до зимы.

Тщательно подготовьте яму для посадки — добавьте сверху торф и хвойные опилки, так вы защитите культуру от хлороза.

Не заглубляйте корневую шейку в грунт ниже уровня почвы.

После посадки тщательно пролейте растение и положите толстый слой мульчи из опилок.

Так как гортензия плохо переносит долгие периоды с отсутствием влаги, важно соблюдать график полива:

В сухую ясную погоду гортензию поливают 1-2 раза в неделю.

В дождливую погоду — полив сокращают в два раза.

Расход воды — до 50 л под каждый куст.

Если вы постоянно используете мульчу, то частоту полива можно сократить.

Секрет успеха – правильный минеральный состав почвы:

Уровень минеральных веществ активно влияет на обильность цветения. Кроме того, изменяя с помощью удобрений уровень кислотности почвы, можно менять окраску цветков — это одно из главных отличий гортензии от других культур.

Для пышного цветения внесите в почву около 25 г сульфата аммония и 35 г сернокислого калия весной, а в конце лета добавьте перегной или прелый навоз.

Готовимся к зимовке:

Виды, устойчивые к заморозкам, перед зимним периодом просто тщательно окучивают — так растение спокойно перезимует, без дополнительного укрытия.

Не устойчивые к заморозкам сорта готовят к зиме следующим образом:

Чтобы растение не погибло в морозы, стебли должны одеревенеть. Для этого в начале осени прекращают полив и снизу удаляют листья.

За неделю до заморозков удаляют все листья, кроме верхних. Так верхушечные цветочные почки остаются под защитой.

Ветви собирают вместе, скрепляют веревкой, пригибают к земле и закрепляют на широкой тяжелой доске с гвоздями. Молодые растения укладывают на основание из еловых веток и прижимают тяжелым предметом.

Сверху растения прикрывают опавшей листвой и укрывным материалом.

Нужна ли обрезка?

Гортензия хорошо цветет и без обрезки, но при желании можно использовать этот метод для придания эстетичного и аккуратного вида кустарникам.

Гортензия станет достойным украшением вашего сада — смело выращивайте ее на участке, а наши советы помогут вам в этом. Главное — обеспечьте растению правильный уход, и оно отблагодарит вас незабываемым цветением и пьянящим ароматом.