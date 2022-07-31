Дачники рассказали, когда и как сажать безвременник

На своей садовой клумбе я посадил его несколько лет назад и до сих пор не перестаю наслаждаться прекрасным видом сиреневых цветов по осени, в то время как краски остального сада начинают меркнуть.

Выращиваем безвременник популярными способами:

При выборе вариантов выращивания растения нам доступен как луковичный, так и семенной способы размножения. Хочу сразу отметить, что семенной вариант более трудоемкий и длительный.

А теперь давайте поэтапно рассмотрим оба эти способа:

Выращивание из семян стоит выбирать в том случае, если конкретный вид растения не формирует дочерних луковиц. Собирать созревшие семена можно в июне месяце. В это же время можно приступать к посеву.

Однако не забывайте о предварительном замачивании материала. Для посадки потребуется влажный, рыхлый и питательный субстрат. Очень важно грамотно организовать дренажный слой. Слишком сильно заглублять семена не нужно.

Если вы выполнили все правильно, ожидать всходов можно в будущем весеннем сезоне. Основной уход за молодыми всходами сводится к прореживанию, прополке, увлажнению и организации зимнего укрытия.

Выращиваем растение из дочерних луковиц. Вообще безвременник может находиться на одном месте довольно долго. Однако из за склонности к неконтролируемому разрастанию, оптимальный интервал пересадки — максимум три года.

Я бы рекомендовал отложить работы по посадке и пересадке многолетника на конец лета. В августе луковицы находятся в периоде покоя. В это время их необходимо аккуратно выкопать, избавиться от сухих листьев и очистить от почвы.

После луковицы нужно промыть под водой и продезинфицировать. Для этих целей я использую обыкновенный марганцевый раствор. До момента посадки луковицы должны храниться в сухом затененном месте при температуре 24 градуса.

Максимальная глубина посадки луковиц в зависимости от их размера составляет 25 сантиметров (речь идет об особенно крупном материале). Если августовская посадка прошла благополучно, наслаждаться красивым цветением вы сможете уже спустя полтора месяца.

Как ухаживать за многолетником?

Уход за растением довольно прост, что делает безвременник отличным решением для начинающих цветоводов.

С поливом многолетника стоит быть очень аккуратным, потому как избыточная влага может привести к загниванию луковиц. Больше всего культура нуждается в увлажнении на этапе цветения. Если же в это время установилась затяжная дождливая погода, дополнительный полив не требуется.

Для пышного цветения безвременник стоит подкормить несколько раз за сезон. В весенний период и в начале лета я делаю упор на подкормки с высокой концентрацией азота. В это время многолетник активно наращивает зеленую массу.

В осеннее время в качестве эффективного удобрения я применяю приготовленный самостоятельно компост. Чтобы растение не пострадало от грядущих холодов, я прикрываю его опавшими листьями.

Для эффективной профилактики заболеваний грибковой природы стоит провести обработку любым препаратом фунгицидной группы.