Минобороны РФ пригласило ООН и Красный крест расследовать удар ВСУ по Еленовке
Министерство обороны России пригласило экспертов их МККК и ООН для расследования удара армии Украины по СИЗО в Еленовке.
31 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что Москва направила официальный запрос в ООН и Международный комитет Красного Креста, призвав специалистов ведомства приехать в населённый пункт Еленовка в ДНР для расследования удара ВСУ по СИЗО, где находились военнопленные украинского нацбатальона "Азов" (деятельность запрещена в РФ).
По данным Минобороны России, в ночь на 29 июля украинские войска нанесли ракетный удар по СИЗО в Еленовке, убив от 40 до 50 военнопленных собственной армии. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ ликвидировали собственных солдат, чтобы те прекратили давать показания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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