Огородники рассказали, как поддерживать плодородие почвы в течение нескольких лет

Плодородная почва — одно из главных условий хорошего роста и развития большинства садовых культур.

Обеднение грунта в саду может наблюдаться в силу разных причин.

В первую очередь, это:

уменьшение толщины плодородного слоя

осушение почвенного покрова

увеличение плотности почвы

закисление или защелачивание грунта

появление на участке опасных вредителей

Если Вы редко вносите удобрения под корневую систему растений, то со временем верхний плодородный слой почвы начинает истончаться. Это чревато замедлением роста, и соответственно, резким снижением урожайности многих овощных и плодово-ягодных культур.

Ошибки в перекопке земли также приводят к ее пересыханию, или же наоборот, чрезмерному закислению из – за застоя влаги на дачном участке.

Как поддерживать плодородие почвы?

Для того, чтобы грунт в течение долгого времени оставался плодородным, важно соблюдать ряд следующих правил.

А именно:

В соответствии с инструкциями проводить ежегодную подкормку всех садовых культур;

Избегать слишком частой перекопки некоторых видов почв;

Грамотно поливать растения, не допуская чрезмерного переувлажнения грунта;

Обрабатывать культуры специальными средствами от вредителей и болезней;

Периодически следить за уровнем кислотности почвы.

Для предотвращения истончения почв, опытные огородники рекомендуют весной обновить грунт, внеся в него по всему периметру немного компоста и травяного настоя. Однако, с этим занятием тоже не стоит переусердствовать, поскольку можно навредить растениям переизбытком минеральных веществ.

Кроме того, определенные типы почв, например песчаные, рекомендуется перекапывать не чаще одного раза в год. В противном случае, они начинают пересыхать, плохо удерживая в себе влагу и вместе с ней необходимые для развития садовых культур микроэлементы.

Также, быстрее беднеют слишком закисленные или защелаченные на дачных участках почвы. Восстановление их нормальной кислотности позволяет садоводам раз и навсегда забыть про эту проблему.