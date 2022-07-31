Огородники рассказали, как выращивать томаты по методу Казарина

Для активизации плодоношения такой популярной овощной культуры, как помидоры, огородники используют порой необычные методики культивирования.

Суть метода Казарина:

Удивляет и настораживает огородников отсутствие поливов, о котором говорит автор необычного способа, ориентированного на получение богатого урожая помидоров.

Основывается метод Казарина на возможности корневой системы самостоятельно добывать влагу из грунта. При этом кусты развиваются мощными, а плоды становятся крупнее, приобретая более сочный, сладкий вкус.

Если помидоры поливают часто, то их корни прекращают развитие и не проникают в более глубокие слои почвы до этапа появления завязей. Это приводит к снижению способности растений активно расти. Плодоношение наступает с опозданием.

Если томаты испытывают нехватку влаги, то корневая система активизируется. Она становится более мощной, разрастается не только в ширину, но и проникает в глубокие почвенные слои. Это приводит к появлению большого количества завязей.

Методика Казарина может применяться на различных типах грунта — супеси, легком, среднем, тяжелом суглинке. На грядках, сложенных из почвы илистого типа, полив хотя бы один раз за месяц проводить необходимо.

При применении метода Казарина необходимо соблюдать конкретную последовательность операций, что позволит получить прогнозируемый положительный результат:

Сеянцы на подготовленные грядки в парнике или теплице следует перемещать с комом земли. Если корни не защищены почвой, то окунают их предварительно в глиняную болтушку.

Важно правильно подготовить отведенное под помидоры место. Сначала копают посадочные ямы. Их глубина соответствует 1/3 высаживаемых растений.

На дно необходимо насыпать перепревший компост, объединенный в равных долях с древесной золой. Можно приготовить смесь из дерновой земли или растолченного торфа с качественно перепревшим навозом.

Органику поливают обеззараживающим раствором. Для его приготовления 20 мл порошка медного купороса размешивают тщательно в 10-литровом ведре с водой. В одну лунку вливают 200 мл жидкости.

У сеянцев непосредственно перед высаживанием обрывают нижние листья.

Устанавливают вертикально в лунки и укрывают почвой. Заглубляют сеянцы не более, чем на 5 см.

Посадки следует обильно полить. Больше влага вноситься не будет.

Высаженные томаты через некоторое время слегка увядают. Это нормальное явление. После того как корневая система окрепнет, надземная часть восстановится. На протяжении летнего сезона томатные кусты рекомендуется окучивать, что снижает риск перегревания корней.

Плоды нужно собирать регулярно, чтобы исключить повреждение стеблей под их тяжестью.