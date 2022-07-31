Дачники рассказали, как бороться с осыпанием завязей на плодовых деревьях
Слишком раннее опадение завязей на деревьях и кустах лишает садоводов значительного количества урожая. Рассмотрим, почему так происходит, а также методы борьбы с этой напастью.
Я выявил такие факторы, влияющие на раннее опадение плодов:
Нарушение схемы полива.
Появление насекомых-вредителей.
Различные заболевания.
Недостаточное количество питательных веществ.
Давайте рассмотрим каждую ситуацию более подробно.
Осыпание плодов яблони и груши:
Чаще всего происходит в результате нарушения схем полива. Особенно, если на улице стоит жаркая, засушливая погода.
В таком случае рекомендую использовать на одно взрослое растение не менее 30 л теплой, отстоявшейся воды. Вношу по периметру прикорневого круга вечером или рано утром.
При нормальной погоде придерживаюсь схемы:
Первый полив осуществляю весной, спустя 14 дней после цветения. Вношу по 15 ведер отстоявшейся воды на 1 растение.
За 2 недели до того, как приступить к сбору урожая вношу также 15 ведер.
Осенью осуществляю влагозарядный полив.
Опадение завязей у сливы и алычи:
Здесь я определил 3 основных фактора.
На плодовые деревья напали вредители:
жук-пилильщик;
восточная плодожорка;
толстоножка.
Личинки атакуют плоды, питаясь мягкой, сочной сердцевиной. Они выедают сливу и алычу, завязи гниют и опадают.
Осуществляю меры борьбы:
До начала периода цветения опрыскиваю растения инсектицидами.
Взрослых особей стряхиваю, расстелив под деревом брезент.
После сбора урожая, обрабатываю растения на основе поваренной соли или биоинсектицидом.
Обязательно собираю всю падалицу и сжигаю за пределами участка.
Также я сталкивался с опаданием плодов, когда растение было поражено такими опасными заболеваниями, как монилиоз или красная пятнистость.
Признаки заболеваний обнаружил на побегах и листьях. Они представляют из себя маленькие пятна, которые постепенно увеличиваются.
Пораженные ветви я обрезал и сжег. Деревья обработал инсектицидами.
В качестве мер профилактики поступаю так:
Перед распусканием почек обрабатываю плодовые деревья бордосской жидкостью 3%.
Перед началом цветения и по окончании использую концентрацию препарата 1%.
Недостаточное количество питательных веществ:
Завязи на плодовых деревьях также осыпаются, если им недостаточно питательных веществ. Тогда растение пытается избавиться от лишних частей.
Чтобы этого не произошло, придерживаюсь схемы подкормок:
Перед началом цветения беру по 2 ст л сульфата калия и мочевины, развожу в 10 л воды.
В период завязи плодов: нитрофоска 3 ст л и 2 ст л мочевины на 1 ведро воды.
По окончании сбора урожая: суперфосфат 3 ст л и 2 ст л сульфата калия на 10 л воды.
Итак, завязи на плодовых деревьях опадают из-за недостаточного количества влаги или питания, если растение подверглось атаке насекомых или какому-либо заболеванию. Выясняю причины и определяюсь с тем, как исправить ситуацию и не остаться без вкусного урожая.
Опубликовано: Ангелина Крент
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