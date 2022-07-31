Дачники рассказали, как бороться с осыпанием завязей на плодовых деревьях

Слишком раннее опадение завязей на деревьях и кустах лишает садоводов значительного количества урожая. Рассмотрим, почему так происходит, а также методы борьбы с этой напастью.

Я выявил такие факторы, влияющие на раннее опадение плодов:

Нарушение схемы полива.

Появление насекомых-вредителей.

Различные заболевания.

Недостаточное количество питательных веществ.

Давайте рассмотрим каждую ситуацию более подробно.

Осыпание плодов яблони и груши:

Чаще всего происходит в результате нарушения схем полива. Особенно, если на улице стоит жаркая, засушливая погода.

В таком случае рекомендую использовать на одно взрослое растение не менее 30 л теплой, отстоявшейся воды. Вношу по периметру прикорневого круга вечером или рано утром.

При нормальной погоде придерживаюсь схемы:

Первый полив осуществляю весной, спустя 14 дней после цветения. Вношу по 15 ведер отстоявшейся воды на 1 растение.

За 2 недели до того, как приступить к сбору урожая вношу также 15 ведер.

Осенью осуществляю влагозарядный полив.

Опадение завязей у сливы и алычи:

Здесь я определил 3 основных фактора.

На плодовые деревья напали вредители:

жук-пилильщик;

восточная плодожорка;

толстоножка.

Личинки атакуют плоды, питаясь мягкой, сочной сердцевиной. Они выедают сливу и алычу, завязи гниют и опадают.

Осуществляю меры борьбы:

До начала периода цветения опрыскиваю растения инсектицидами.

Взрослых особей стряхиваю, расстелив под деревом брезент.

После сбора урожая, обрабатываю растения на основе поваренной соли или биоинсектицидом.

Обязательно собираю всю падалицу и сжигаю за пределами участка.

Также я сталкивался с опаданием плодов, когда растение было поражено такими опасными заболеваниями, как монилиоз или красная пятнистость.

Признаки заболеваний обнаружил на побегах и листьях. Они представляют из себя маленькие пятна, которые постепенно увеличиваются.

Пораженные ветви я обрезал и сжег. Деревья обработал инсектицидами.

В качестве мер профилактики поступаю так:

Перед распусканием почек обрабатываю плодовые деревья бордосской жидкостью 3%.

Перед началом цветения и по окончании использую концентрацию препарата 1%.

Недостаточное количество питательных веществ:

Завязи на плодовых деревьях также осыпаются, если им недостаточно питательных веществ. Тогда растение пытается избавиться от лишних частей.

Чтобы этого не произошло, придерживаюсь схемы подкормок:

Перед началом цветения беру по 2 ст л сульфата калия и мочевины, развожу в 10 л воды.

В период завязи плодов: нитрофоска 3 ст л и 2 ст л мочевины на 1 ведро воды.

По окончании сбора урожая: суперфосфат 3 ст л и 2 ст л сульфата калия на 10 л воды.

Итак, завязи на плодовых деревьях опадают из-за недостаточного количества влаги или питания, если растение подверглось атаке насекомых или какому-либо заболеванию. Выясняю причины и определяюсь с тем, как исправить ситуацию и не остаться без вкусного урожая.