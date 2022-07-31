Диетолог Эрих Барганьер назвал лучшие напитки для избавления от жира на животе и замедления старения

Некоторые блюда не только увеличивают количество жира на животе, но и ускоряют процессы старения. Чтобы сохранить талию тонкой и выглядеть моложе своих лет, нужно правильно выбирать не только блюда, но и напитки.

Один из таких напитков – модная комбуча. На самом деле это знакомый всем чайный гриб. Диетолог Эрих Барганьер объясняет, что секрет продукта заключается в ферментации.

Это процесс, во время которого вырабатываются пробиотики – полезные бактерии, обеспечивающие сбалансированную работу кишечника.

Один из самых эффективных напитков для сжигания жира и сохранения молодости кожи – это обычная питьевая вода.

Она обеспечивает увлажнение и здоровый обмен веществ, идеально вписывается в понятие здорового образа жизни, предотвращает повреждения кожи.

Кофе содержит минимум калорий, но множество антиоксидантов. Они ускоряют обмен веществ, поэтому помогают сжигать жир, сохранять кожу упругой и увлажненной.

Зеленый чай обладает теми же преимуществами и по той же причине – благодаря антиоксидантам. Они останавливают воспаление, предотвращают обезвоживание и помогают бороться с морщинами.

Черный чай ускоряет сжигание жира в желудке. В нем также есть антиоксиданты и соединения, которые делают кожу более здоровой и молодой.