Диетолог Эрих Барганьер назвал лучшие напитки для избавления от жира на животе и замедления старения
Некоторые блюда не только увеличивают количество жира на животе, но и ускоряют процессы старения. Чтобы сохранить талию тонкой и выглядеть моложе своих лет, нужно правильно выбирать не только блюда, но и напитки.
Один из таких напитков – модная комбуча. На самом деле это знакомый всем чайный гриб. Диетолог Эрих Барганьер объясняет, что секрет продукта заключается в ферментации.
Это процесс, во время которого вырабатываются пробиотики – полезные бактерии, обеспечивающие сбалансированную работу кишечника.
Один из самых эффективных напитков для сжигания жира и сохранения молодости кожи – это обычная питьевая вода.
Она обеспечивает увлажнение и здоровый обмен веществ, идеально вписывается в понятие здорового образа жизни, предотвращает повреждения кожи.
Кофе содержит минимум калорий, но множество антиоксидантов. Они ускоряют обмен веществ, поэтому помогают сжигать жир, сохранять кожу упругой и увлажненной.
Зеленый чай обладает теми же преимуществами и по той же причине – благодаря антиоксидантам. Они останавливают воспаление, предотвращают обезвоживание и помогают бороться с морщинами.
Черный чай ускоряет сжигание жира в желудке. В нем также есть антиоксиданты и соединения, которые делают кожу более здоровой и молодой.
Опубликовано: Светлана Репина
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