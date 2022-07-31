Дачники рассказали, как грамотно использовать агротекстиль на садовом участке

Залог получения хорошего урожая — систематическая прополка и грамотный полив посадок. Однако эти мероприятия отнимают довольно много времени и сил.

Особенности применения спанбонда:

Материал представляет собой нетканое полотно из тонких полимерных волокон. Может иметь пропитку особыми химическими веществами. Способы применения материала на участке напрямую зависят от его способа производства и плотности готового изделия.

Спанбонд можно одинаково успешно применять как для защиты посадок от температурных перепадов, так и в качестве мульчирующего материала. Для защиты садовых культур стоит выбирать изделия красного, красно-белого или крсно-желтого цветов.

Эти материалы не раз выручали меня. Например для защиты клубничных грядок от солнца и птиц, способных нанести серьезный ущерб вашим ягодам.

Когда урожай собран, а дачный сезон подходит к концу, специальный текстиль можно убирать до следующего сезона. Перед тем как отправить спанбонд на хранение, внимательно проверьте материал на предмет наличия повреждений и дыр. Если таковые имеются, можно решить проблему при помощи строительного скотча.

Если вы планируете использовать спанбонд в роли мульчирующего материала для уменьшения интенсивности поливов и сдерживания роста сорняков, вам больше подойдет черный, или черно-белый вариант. В случае работ с двухцветным материалом раскладывать его нужно светлой стороной наверх.

При покупке материала внимательно изучите надписи на упаковке: необходимо присутствие УФ-стабилизатора.

Если вы будете правильно использовать спанбонд и тщательно следить за состоянием полотна, материал способен прослужить вам верой и правдой до пяти сезонов.

Кстати при использовании спанбонда для укрывания земляники и некоторых многолетников, материал можно оставить на месте на зиму. Так он защитит корневую систему культур от возможного вымерзания.

В случае же с однолетниками материал лучше убирать с приходом осени. После снятия материал можно прополоснуть в воде и обработать препаратами фунгицидной группы, чтобы уничтожить возможных возбудителей инфекций. После всех этих манипуляций спанбонд нужно хорошо высушить, и можно отправлять на хранение до весны.

Если вы используете агроткань:

Для изготовления популярного материала используются плоские нити из полипропилена. На ощупь материал напоминает мешки для сыпучих продуктов. Агроткань хороша тем, что подходит не только для мульчирования, но и для фиксации почв на участках со сложным рельефом.

Прочный и надежный материал можно использовать круглый год, расстилая его даже на дорожках. Чтобы срок эксплуатации был еще более долгим, можно организовать слой из гравия или древесных опилок поверх агроткани.