Дачники рассказали, для каких регионов больше подходят канадские розы
Канадские розы — сорт, который отлично подходит для выращивания в средних и северных широтах. Без дополнительного укрытия на зиму растения выдерживают морозы до -40 оС.
Преимущества сорта:
Самое главное преимущество канадских сортов — морозостойкость. Если температура опускается ниже -40 оС и побеги вымерзают до уровня снега, в весенний период они быстро восстанавливаются.
Растение не требовательно к условиям выращивания. Способно обильно цвести даже в полутени и тени. Хорошо отзывается на минимальную агротехнику.
Легко размножается черенками. Быстро отращивает корни на новом месте и приживается.
Розы, относящиеся к канадской селекции, разделяют на 2 основных сорта:
Парковые (Parkland). Сорт прямостоячий. Обладает бутонами самой разной окраски с изящной формой. Характеризуется полным отсутствием аромата. Не включает в себя плетистые розы.
Эксплорер (Explorer). Сорта, относящиеся к этому виду, названы в честь исследователей и великих первооткрывателей Канады. Ярким представителем является сорт Джон Дэвис (John Davis).
Кусты роз плетистые, с пышными, крепкими ветвями. Бутоны крупные, яркие, с насыщенным ароматом. Включает в себя 3 подгруппы: плетистые розы, гибриды видовых, гибриды морщинистых.
Плетистые сорта:
Были выведены с использованием гибридной розы Кордеса. Кусты вырастают сильно раскидистыми, высотой до 2 м. Чтобы они имели более компактный размер и ухоженный вид, ежегодно у них удаляют побеги, которым более 3 лет.
Наиболее популярными сортами среди плетистых канадских роз являются следующие.
Квадра:
Парковая роза, достигающая в высоту до 2 м. Зацветает в начале июня и украшает сад своими крупными махровыми лепестками до начала сентября. Каждая кисть содержит до 4 ярко-малиновых цветков. Листья крупные, темно-зеленые.
Эффектно выглядит в сольных посадках. Ее высаживают в центр клумбы или цветника, дополняя ирисами, пионами, лилиями.
Феликс Леклерк Роуз:
Роза плетистая, достигающая 3 м в высоту. Цветки ярко-розовые, хорошо выглядят на фоне темной листвы.
Сорт отличается высокой морозостойкостью. Выдерживает без укрытия понижение температуры до -30 оС.
Не нуждается в обрезке, стимулирующей рост.
Сорт широко применяется в вертикальном озеленении. Отлично подходит для украшения пергол и арок.
Джон Дэвис:
Если весна выдается теплой, то цветение этого сорта начинается совсем рано — в конце мая. При хорошей погоде обильное и продолжительное, вплоть до сентября.
Куст вырастает высоким — от 2 до 2,5 м. Ветви раскидистые, с большим количеством острых шипов. Листья блестящие, ярко-зеленые и многочисленные.
Цветы сорта необыкновенной красоты. Бутоны слегка заостренной формы, красновато-розового цвета. Когда распускаются, лепестки становятся махровыми, окрашиваясь в насыщенный розовый цвет. В процессе цветения бледнеют, приобретая кремовый оттенок. Распространяют ненавязчивый аромат с фруктовыми и пряными нотками.
Обладает высокой устойчивостью к морозам — до -34 оС и непродолжительным дождям. Иммунитет к мучнистой росе и черной пятнистости.
Шамплейн:
Элегантные, яркие, алые цветы этой розы станут настоящим украшением сада. Гибрид из серии Эксплорер, очень похож на флорибунду.
Цветение пышное с небольшими перерывами. Происходит до первых заморозков. Махровые цветоносы собраны в небольшие соцветия и распространяют приятный пряный аромат.
Шамплейн обладает средней устойчивостью к черной пятнистости и мучнистой росе.
Куст пряморослый, достигает в высоту 1 м. Роза этого сорта эффектно выглядит в сольных посадках.
Видовые канадские розы:
Были выведены на Аляске. Внешним видом напоминают нечто среднее между флорибундой и чайно-гибридными.
Эмили Карр:
Цветки этой красавицы обладают насыщенным малиновым цветом. Куст прямостоячий, достигает в высоту до 1 м. Листья крупные, ярко-зеленого цвета.
Опубликовано: Ангелина Крент
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