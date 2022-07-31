Дачники рассказали, для каких регионов больше подходят канадские розы

Канадские розы — сорт, который отлично подходит для выращивания в средних и северных широтах. Без дополнительного укрытия на зиму растения выдерживают морозы до -40 оС.

Преимущества сорта:

Самое главное преимущество канадских сортов — морозостойкость. Если температура опускается ниже -40 оС и побеги вымерзают до уровня снега, в весенний период они быстро восстанавливаются.

Растение не требовательно к условиям выращивания. Способно обильно цвести даже в полутени и тени. Хорошо отзывается на минимальную агротехнику.

Легко размножается черенками. Быстро отращивает корни на новом месте и приживается.

Розы, относящиеся к канадской селекции, разделяют на 2 основных сорта:

Парковые (Parkland). Сорт прямостоячий. Обладает бутонами самой разной окраски с изящной формой. Характеризуется полным отсутствием аромата. Не включает в себя плетистые розы.

Эксплорер (Explorer). Сорта, относящиеся к этому виду, названы в честь исследователей и великих первооткрывателей Канады. Ярким представителем является сорт Джон Дэвис (John Davis).

Кусты роз плетистые, с пышными, крепкими ветвями. Бутоны крупные, яркие, с насыщенным ароматом. Включает в себя 3 подгруппы: плетистые розы, гибриды видовых, гибриды морщинистых.

Плетистые сорта:

Были выведены с использованием гибридной розы Кордеса. Кусты вырастают сильно раскидистыми, высотой до 2 м. Чтобы они имели более компактный размер и ухоженный вид, ежегодно у них удаляют побеги, которым более 3 лет.

Наиболее популярными сортами среди плетистых канадских роз являются следующие.

Квадра:

Парковая роза, достигающая в высоту до 2 м. Зацветает в начале июня и украшает сад своими крупными махровыми лепестками до начала сентября. Каждая кисть содержит до 4 ярко-малиновых цветков. Листья крупные, темно-зеленые.

Эффектно выглядит в сольных посадках. Ее высаживают в центр клумбы или цветника, дополняя ирисами, пионами, лилиями.

Феликс Леклерк Роуз:

Роза плетистая, достигающая 3 м в высоту. Цветки ярко-розовые, хорошо выглядят на фоне темной листвы.

Сорт отличается высокой морозостойкостью. Выдерживает без укрытия понижение температуры до -30 оС.

Не нуждается в обрезке, стимулирующей рост.

Сорт широко применяется в вертикальном озеленении. Отлично подходит для украшения пергол и арок.

Джон Дэвис:

Если весна выдается теплой, то цветение этого сорта начинается совсем рано — в конце мая. При хорошей погоде обильное и продолжительное, вплоть до сентября.

Куст вырастает высоким — от 2 до 2,5 м. Ветви раскидистые, с большим количеством острых шипов. Листья блестящие, ярко-зеленые и многочисленные.

Цветы сорта необыкновенной красоты. Бутоны слегка заостренной формы, красновато-розового цвета. Когда распускаются, лепестки становятся махровыми, окрашиваясь в насыщенный розовый цвет. В процессе цветения бледнеют, приобретая кремовый оттенок. Распространяют ненавязчивый аромат с фруктовыми и пряными нотками.

Обладает высокой устойчивостью к морозам — до -34 оС и непродолжительным дождям. Иммунитет к мучнистой росе и черной пятнистости.

Шамплейн:

Элегантные, яркие, алые цветы этой розы станут настоящим украшением сада. Гибрид из серии Эксплорер, очень похож на флорибунду.

Цветение пышное с небольшими перерывами. Происходит до первых заморозков. Махровые цветоносы собраны в небольшие соцветия и распространяют приятный пряный аромат.

Шамплейн обладает средней устойчивостью к черной пятнистости и мучнистой росе.

Куст пряморослый, достигает в высоту 1 м. Роза этого сорта эффектно выглядит в сольных посадках.

Видовые канадские розы:

Были выведены на Аляске. Внешним видом напоминают нечто среднее между флорибундой и чайно-гибридными.

Эмили Карр:

Цветки этой красавицы обладают насыщенным малиновым цветом. Куст прямостоячий, достигает в высоту до 1 м. Листья крупные, ярко-зеленого цвета.