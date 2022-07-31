Кортеж президента Гватемалы Джамматеи расстреляли на границе с Мексикой
Президентский кортеж Алехандро Джамматеи расстреляли недалеко от мексиканской границы.
Газета "Сонора" уведомляет, что недалеко от границы с Мексикой злоумышленники произвели вооружённое нападение на кортеж президента Гватемалы Алехандро Джамматеи. Сам политик не был ранен, а одного из нападавших удалось задержать при помощи местных правоохранительных органов.
Выяснилось, что все нападавшие являлись гражданами Гватемалы и пытались скрыться в Мексике после нападения, однако один из нападавших был обезврежен прямо возле мексиканской границы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Кортеж президента Гватемалы Джамматеи расстреляли на границе с Мексикой
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