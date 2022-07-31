Дачники рассказали, что и когда нужно обрезать на винограде

На примере своих кустов я расскажу о том, как правильно подрезать виноград, чтобы он порадовал Вас крупными плодами.

Смещение цветения винограда довольно опасно для созревания. Во – первых, некоторые сорта винограда не успевают созреть. Во – вторых, из – за высокой температуры воздуха пыльца становится стерильной, что не привлекает некоторых насекомых.

Во время созревания необходимо исключить все обработки. Допускается обработка бором или борной кислотой для улучшения опыления. Но с удобрением нельзя перебарщивать, иначе период созревания затянется.

На протяжении летнего сезона следите за побегами, не забывайте их подвязывать. Их побеги должны расти вверх. Не подвязывайте слишком туго либо свободно. Побеги подвязывают за междоузлия, которые достигли 5-6 см.

Пасынки:

Удаляйте завядшие пасынки. Мелкие можно удалить руками, крупные с помощью стерильного инструмента. Благодаря этому питательные вещества будут доходить к завязи. За сезон созревания необходимо проделать такую процедуру около трех раз. Так Вы уберете пасынки первого, второго и третьего порядка.

С пасынков удаляйте все точки роста. Для получения зрелого урожая избавляйтесь от усов, которые разрастаются и затрудняют уход за гроздьями. Чем больше Вы оставите завязей на винограде, тем увеличите срок созревания.

Побеги:

Все виноградные лозы являются высокорослыми вьющимися кустарниками и достигают необрезанной высоты до 10 метров с подходящей помощью для скалолазания. Их тонкие длинные однолетние побеги фиксируют их с помощью усиков побегов.

Чередующиеся листья имеют высоту от 5 до 15 сантиметров и более или менее сильно распилены, в зависимости от сорта. Почти на каждом узле побегов образуется лист, а на противоположной стороне-желобок отростка.

За все время созревания не трогайте точку роста побега до середины августа.. Чеканку можно производить только, когда побег выпрямится. Укоротите часть побега, чтобы спровоцировать его рост для созревания молодой листвы для фотосинтеза.

На растущих растениях часто остается много плодородных побегов. Тогда имеет смысл выбрать и оставить только самый мощный побег с плодовым подходом для каждой фруктовой древесины. Все остальные следует удалить.

Виноградные лозы всегда плодоносят только на однолетних побегах. Регулярная обрезка освобождает лозу от бесплодных побегов и сохраняет ее здоровой. Виноградная лоза благодарит за меры по уходу ароматным виноградом и высокими урожаями.