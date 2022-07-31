Дачники рассказали, как вырастить здоровую вишню
Вишня – очень популярное дерево в наших садах: на каждом дачном участке вы найдете несколько вишневых деревьев.
К выбору саженцев я отношусь с большой ответственностью.
Опираюсь на такие факторы:
Сроки созревания. Для продления плодоношения на своем участке я посадил несколько сортов с разными сроками: ранними, средними и поздними. Достаточно выбрать по одному растению, чтобы в течение всего лета наслаждаться сочными ягодами.
Морозостойкость. Особое внимание этому фактору рекомендую уделить тем подписчикам, которые живут в северном и среднем регионе. Районированные сорта позволяют растению успешно перезимовать и давать высокий урожай.
Самоплодность. Для таких сортов не нужны растения-опылители.
Рекомендую выбирать из таких:
Ассоль;
Молодежная;
Заря Поволжья;
Шакировская;
Сания;
Малиновка.
Место под посадку:
Это следующее, на что я обратил внимание после подбора сорта.
Культура предпочитает плодородный, рыхлый грунт с нейтральной кислотностью. Залегание грунтовых вод должно быть на глубине не менее 2 м — растение не любит повышенную влажность.
Я посадил свои деревья на возвышенности, чтобы туда не стекал холодный воздух и грунтовые воды весной. Защитил саженцы от сильного ветра, разместив их недалеко от построек.
При посадке плодовых деревьев, в частности вишни, придерживаюсь правил:
Соблюдаю расстояние в 2,5 м между друг другом.
Посадочную яму выкапываю глубиной 50 см и диаметром 50 см. Дно обязательно дренирую щебнем, чтобы у корней не скапливалась влага.
В процессе посадки добавляю удобрения: 10 кг компоста или навоза, 300 г суперфосфата, 65 г сернокислого калия и 500 г древесной золы.
Так растение быстро приживается и пускается в рост. Питательных веществ хватает на несколько лет.
Последующий уход:
Вишня — неприхотливое растение.
Но чтобы повысить урожайность культуры, я осуществляю такие мероприятия:
полив;
внесение удобрений;
обрезка;
подготовка к зиме.
Полив:
Стараюсь промочить приствольный круг на глубину 50 см — там основная масса корней. Воду использую теплую и хорошо отстоявшуюся.
Придерживаюсь такой схемы:
Весной, до распускания почек, вношу составы с высоким содержанием азота.
В начале июня применяю комплексные препараты.
Осенью, подготавливая к зиме, отдаю предпочтение растворам, которые содержат фосфор и калий.
Обрезка:
Делаю весной, удаляя вымерзшие, сухие и сломанные побеги.
И осенью, подготавливая растение к зиме.
В заключение хочу сказать, что вырастить вишню и получить высокий урожай сочных, душистых ягод просто. Достаточно правильно подобрать сорт, выбрать место под посадку и организовать уход.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Кортеж президента Гватемалы Джамматеи расстреляли на границе с Мексикой
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
Дачники рассказали, для каких регионов больше подходят канадские розы
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ