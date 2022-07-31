Дачники рассказали, как вырастить здоровую вишню

Вишня – очень популярное дерево в наших садах: на каждом дачном участке вы найдете несколько вишневых деревьев.

К выбору саженцев я отношусь с большой ответственностью.

Опираюсь на такие факторы:

Сроки созревания. Для продления плодоношения на своем участке я посадил несколько сортов с разными сроками: ранними, средними и поздними. Достаточно выбрать по одному растению, чтобы в течение всего лета наслаждаться сочными ягодами.

Морозостойкость. Особое внимание этому фактору рекомендую уделить тем подписчикам, которые живут в северном и среднем регионе. Районированные сорта позволяют растению успешно перезимовать и давать высокий урожай.

Самоплодность. Для таких сортов не нужны растения-опылители.

Рекомендую выбирать из таких:

Ассоль;

Молодежная;

Заря Поволжья;

Шакировская;

Сания;

Малиновка.

Место под посадку:

Это следующее, на что я обратил внимание после подбора сорта.

Культура предпочитает плодородный, рыхлый грунт с нейтральной кислотностью. Залегание грунтовых вод должно быть на глубине не менее 2 м — растение не любит повышенную влажность.

Я посадил свои деревья на возвышенности, чтобы туда не стекал холодный воздух и грунтовые воды весной. Защитил саженцы от сильного ветра, разместив их недалеко от построек.

При посадке плодовых деревьев, в частности вишни, придерживаюсь правил:

Соблюдаю расстояние в 2,5 м между друг другом.

Посадочную яму выкапываю глубиной 50 см и диаметром 50 см. Дно обязательно дренирую щебнем, чтобы у корней не скапливалась влага.

В процессе посадки добавляю удобрения: 10 кг компоста или навоза, 300 г суперфосфата, 65 г сернокислого калия и 500 г древесной золы.

Так растение быстро приживается и пускается в рост. Питательных веществ хватает на несколько лет.

Последующий уход:

Вишня — неприхотливое растение.

Но чтобы повысить урожайность культуры, я осуществляю такие мероприятия:

полив;

внесение удобрений;

обрезка;

подготовка к зиме.

Полив:

Стараюсь промочить приствольный круг на глубину 50 см — там основная масса корней. Воду использую теплую и хорошо отстоявшуюся.

Придерживаюсь такой схемы:

Весной, до распускания почек, вношу составы с высоким содержанием азота.

В начале июня применяю комплексные препараты.

Осенью, подготавливая к зиме, отдаю предпочтение растворам, которые содержат фосфор и калий.

Обрезка:

Делаю весной, удаляя вымерзшие, сухие и сломанные побеги.

И осенью, подготавливая растение к зиме.

В заключение хочу сказать, что вырастить вишню и получить высокий урожай сочных, душистых ягод просто. Достаточно правильно подобрать сорт, выбрать место под посадку и организовать уход.