Дачники рассказали, как превратить дичок в сортовое растение

Сортовые саженцы садовых растений принято приобретать в питомниках или на рынке. Но можно сэкономить и вырастить их самостоятельно, подобрав черенки нужного сорта и подходящий для них подвой.

Суть прививания дичка:

На каждом садовом участке время от времени появляются однолетние или двухлетние молодые побеги фруктово-ягодных растений, выросшие самосевом. Сортовое дерево из такого побега не вырастет, если сеянец не привить.

Прививка позволит не только облагородить его, но и получить растение несколько иного сорта. Например, вместо поздней яблони – раннюю, вместо красной сливы – желтую.

Саженцы, выбранные для прививки, это подвой. Черенки, прививаемые на дичок, – привой. Итогом прививания должно стать появление растения-гибрида с корневой системой подвоя, но дающее плоды той культуры, черенки которой были взяты на привой.

Основные способы прививки саженцев:

Облагораживание дичков в основном осуществляется путем копулировки (прививки черенком, при одинаковой толщине подвоя и привоя) или окулировки (прививка глазком).

Копулировка:

Ее лучше всего проводить в конце февраля или в начале марта. Если технология процесса прививания соблюдена, то уже весной можно будет высадить в грунт самостоятельный окультуренный саженец.

Для проведения улучшенной копулировки с язычком черенки и саженцы следует подготовить еще осенью. По завершении листопада, сеянцы-однолетки выкапывают с корнями и помещают в наполненные увлажненным песком или опилками ящики, которые потом отправляют на хранение в место с температурой от 0 до 3 градусов, например в погреб.

Черенки можно хранить в снегу, в погребе или подвале, в холодильнике. Главное, не допустить их подмерзания или пересыхания.

В конце февраля, за сутки до осуществления прививки, подвои достают из погреба, промывают их корни, после чего дают им отлежаться при комнатной температуре.

Сама процедура прививания выглядит следующим образом:

Ствол саженца на уровне корневой шейки или немного выше срезается наискосок, на длину 2-2,5 см. Аналогичный срез делают на черенке, после чего, сделав на подвое и привое глубокие защепы, совмещают их и обвязывают в месте соединения.

Места прививки обрабатывают садовой замазкой или садовым варом, которые продаются во многих хозяйственных магазинах.

Привитые саженцы хранят 20-25 дней при комнатной температуре, поместив их в деревянные ящики с выложенным полиэтиленом дном.

По истечении этого времени должен образоваться слой камбия, требуемый для срастания подвоя и черенков, и растения можно отправлять на хранение в погреб до момента их высадки в грунт, когда тот полностью оттает. При посадке место прививки должно быть засыпано землей.

Окулировка:

Метод прививки почкой часто применяется в питомниках. Причем не только в отношении однолетних растений, но и для более возрастных. Если прививка не прижилась, саженец можно использовать снова.

Для прививки способом окулировки потребуются дичок и черенок с развитыми листьями, которые после его среза сразу же удаляют, при этом оставляя их черешки. После этого с черенка срезается фрагмент коры с черешком, имеющим одну почку.

Его вставляют в Т-образный разрез, предварительно сделанный на коре подвоя, слегка отогнув ее. Затем место прививки плотно обвязывают ниже черешка, оставляя свободным его и спящую под ним почку. Замазывать это место не нужно.

Уход за привитыми саженцами:

Как при копулировке, так и при окулировке после выполнения основных действий по прививке их места необходимо обвязать. Для этого наиболее подходят нарезанные лентами полиэтилен или полихлорвиниловая пленка, а также плотное мочало.

Причем последнее имеет очевидное преимущество – его не потребуется снимать, поскольку оно естественным образом разлагается.

Если окулировка проводилась летом, то обвязку оставляют на зиму и снимают ее весной. При других вариантах обвязку удаляют после того, как станет очевидно, что подвой с привоем надежно срослись.