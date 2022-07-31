Шойгу: военно-морской флот России успешно обеспечивает безопасность страны
Сергей Шойгу похвалил работу российского военно-морского флота, отметив его успехи в обеспечении государственной безопасности.
31 июля министр обороны России Сергей Шойгу поздравил представителей военно-морского флота армии РФ с их профессиональным праздником, сообщив, что прямо в эти минуты корабли российского флота успешно участвуют в мероприятиях по обеспечению государственной безопасности.
Также Сергей Шойгу сообщил, что благодарен всем ветеранам флота России за вклад в военно-патриотическое воспитание современной российской молодёжи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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