Шойгу: военно-морской флот России успешно обеспечивает безопасность страны

Сергей Шойгу похвалил работу российского военно-морского флота, отметив его успехи в обеспечении государственной безопасности.

31 июля министр обороны России Сергей Шойгу поздравил представителей военно-морского флота армии РФ с их профессиональным праздником, сообщив, что прямо в эти минуты корабли российского флота успешно участвуют в мероприятиях по обеспечению государственной безопасности.

Также Сергей Шойгу сообщил, что благодарен всем ветеранам флота России за вклад в военно-патриотическое воспитание современной российской молодёжи.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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