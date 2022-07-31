Рогов: ПВО армии России перехватило ракеты ВСУ в Мелитополе

Представитель администрации Запорожской области Игорь Рогов сообщает, что украинские военные обстреляли город Мелитополь ракетами.

31 июля сотрудник ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что сегодня ночью в Мелитополе были слышны громкие звуки взрывов, которые по предварительной информации являются результатом работы российских систем противовоздушной обороны, установленных в городе.

Рогов заявил, что украинские войска могли совершить ракетный обстрел Мелитополя из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных Киеву из США.