Рогов: ПВО армии России перехватило ракеты ВСУ в Мелитополе
Представитель администрации Запорожской области Игорь Рогов сообщает, что украинские военные обстреляли город Мелитополь ракетами.
31 июля сотрудник ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что сегодня ночью в Мелитополе были слышны громкие звуки взрывов, которые по предварительной информации являются результатом работы российских систем противовоздушной обороны, установленных в городе.
Рогов заявил, что украинские войска могли совершить ракетный обстрел Мелитополя из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных Киеву из США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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