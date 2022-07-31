Washington Post: в США не хватает доз вакцины от оспы обезьян

Издание Washington Post сообщает, что американскому государству не хватает дозировок прививки от оспы обезьян.

По данным американской газеты The Washington Post, Министерству здравоохранения США недостаточно вакцин для прививки от оспы обезьян всех граждан страны, находящихся в группе рисков. Ранее стало известно, что в особой группе риска находятся гомосексуалисты и люди, близко с ними контактирующие.

Также WP напоминает, что после появления вспышки оспы обезьян США стали лидером по заболеваемости данным вирусом. В штате Нью-Йорк уже объявлена чрезвычайная ситуация с связи с распространением обезьяньей оспы.