Зеленский объявил обязательную эвакуацию из подконтрольной ВСУ части ДНР
Владимир Зеленский постановил всем эвакуироваться с территории Донецкой народной республики в обязательном порядке.
На сайти офиса Владимира Зеленского появилась информация о том, что президент Украины объявил обязательную эвакуацию из подконтрольных украинской армии территорий ДНР. В заявлении Зеленского Киев обещает оказать помощь всем уехавших из Донецкой области вплоть до материальной поддержки.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что в офисе Владимира Зеленского ожидают выезд 220 тысяч человек из Донецкой Народной республики до наступления зимы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Washington Post: в США не хватает доз вакцины от оспы обезьян
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ