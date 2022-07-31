Зеленский объявил обязательную эвакуацию из подконтрольной ВСУ части ДНР

Владимир Зеленский постановил всем эвакуироваться с территории Донецкой народной республики в обязательном порядке.

На сайти офиса Владимира Зеленского появилась информация о том, что президент Украины объявил обязательную эвакуацию из подконтрольных украинской армии территорий ДНР. В заявлении Зеленского Киев обещает оказать помощь всем уехавших из Донецкой области вплоть до материальной поддержки.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что в офисе Владимира Зеленского ожидают выезд 220 тысяч человек из Донецкой Народной республики до наступления зимы.