DSB: города Германии отключают отопление и электричество из-за роста цены на газ

Немецкая газета DSB сообщает, что часть городов Германии начинает отключать электричество и отопление из-за экономии газа.

По данным новостного агентства DSB, в ряде городов Германии начинается кампания по экономии энергоресурсов. Так, в Ганновере душ в общественных бассейнах отныне будет только холодным. Также в городе отключат фонтаны, а музей и другие достопримечательности не будут освещаться ночью.

Параллельно с этим в Мюнхене во многих учреждениях отключат горячую воду, как и освещение многих городских построек. В Нюрнберге же закроются три из четырёх местных бассейна. В других городах температура отопления в домах будет снижаться.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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