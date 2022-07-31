В связи с визитом Пелоси на Тайвань, Китай неподалеку начал военные учения с боевыми стрельбами

Китай провел в субботу, 30 июля в Тайваньском проливе военные учения с боевыми стрельбами в связи с ожидаемым визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает CNN.

По данным агентства AFP, маневры будут ограничены по площади и пройдут в непосредственной близости от побережья Китая.

Китай считает, что визит Нэнси Пелоси, одной из самых важных фигур в американской политике, станет серьезной провокацией. Несколько дней назад Пекин пригрозил "решительным" ответом, если Пелоси полетит в Тайбэй.

Выступая против любой инициативы, придающей тайваньскому правительству международную легитимность, Китай также выступает против любых официальных контактов между Тайванем и другими странами.

В этом контексте китайские власти объявили, что в субботу будут организованы "военные учения" у побережья острова Пинтань в китайской провинции Фуцзянь (восток), недалеко от Тайваня.

Пинтань — ближайшая к Тайваню территория Китайской Народной Республики — район субботних учений находится примерно в 120 километрах от тайваньского побережья.

В четверг, после телефонного разговора президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином, министерство иностранных дел Пекина заявило, что не позволит Тайваню отделиться и стать независимым и что "те, кто играет с огнем, погибнут от этого".

Начальник штаба армии США генерал Марк Милли заявил прессе, что, если Нэнси Пелоси попросит "военную поддержку", он "сделает все необходимое для обеспечения безопасного проведения ее визита".

Когда именно состоится визит Пелоси на Тайвань, пока неизвестно.