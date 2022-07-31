The Drive: новая противотанковая ракета России «ЛМУР» озадачила Запад

Издание The Drive утверждает, что российская противотанковая ракета ЛМУР стала загадкой для западных экспертов.

В воскресенье американская газета The Drive опубликовала статью, в которой сообщила, что ведущие военные аналитики Запада удивлены тем, что Россия до сих пор не представила свою новейшую противотанковую ракету "ЛМУР", разработка которой ведётся уже долгое время и фактически является затянутой.

Однако эксперты The Drive утверждают, что западные оборонные ведомства начали подозревать Россию в применении ракет "ЛМУР" во время специальной военной операции в Украине без предварительного анонса. Американские и европейские учёные озадачены тем, что до сих пор не знают характеристик и внешнего вида российских боеприпасов, которые уже успешно применяются в бою.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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