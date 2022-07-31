От наводнения в американском штате Кентукки погибло 25 человек, число жертв продолжает расти

По словам губернатора Энди Бешира, число погибших в американском штате Кентукки в результате наводнения возросло до 25 человек, сообщает Reuters.

Он добавил, что поиск всех погибших может занять недели, поскольку спасательные команды все еще пытаются добраться до районов, наиболее пострадавших от стихии.

Спасательные бригады на сегодняшний день провели более 1200 операций с использованием вертолетов и катеров, сказал глава госоргана, говоря о "разрушениях, каких мы никогда раньше не видели".

"Стихийное бедствие продолжается. Проводим поисково-спасательную операцию. Дождь прекратился, но с полудня субботы (по местному времени) снова ожидается дождь", - добавил Бешир.

Поскольку на этой неделе в горах Аппалачи прошли проливные дожди, вода стекала по склонам холмов, в долины и впадины, где превращалась в ручьи и реки. Грязевые лавины, вызванные проливными дождями, оставили некоторых жителей в ловушке на крутых склонах.

В четверг Бешир объявил чрезвычайное положение в шести округах штата. По его оценкам, на устранение ущерба, нанесенного наводнением, "потребуются годы".

Президент США Джо Байден поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания помощи при стихийных бедствиях в нескольких округах Кентукки.