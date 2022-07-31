Обломки китайской ракеты Long March 5B с огромной скоростью направляются к Земле. Для семи европейских стран Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) выпустило предупреждения о безопасности.

Останки устремляющейся к Земле китайской ракеты Long March 5B представляют огромную угрозу для самолетов, которые летают над Европой. В них могут попасть обломки ракеты.

Европейское агентство по авиационной безопасности опубликовало предупреждения для семи южноевропейских стран. Это Болгария, Греция, Испания, Мальта, Италия, Португалия и Испания.

По оценкам экспертов, наибольшую опасность для воздушного движения в этом регионе будут представлять остатки китайской ракеты Long March 5B в течение ближайших нескольких десятков часов. Фрагменты ракеты весят от 12 до 17 тонн.

"Это крупнейший космический мусор в истории. Именно по этой причине требуется крайняя осторожность", — говорится в сообщении EASA.

Во избежание возможного столкновения самолетов с осколками китайской ракеты рекомендуется ограничить воздушное движение над опасными районами. Также рекомендуется управлять машинами на маршрутах на расстоянии не менее 200 километров от опасной зоны.

Ракета Long March 5B в понедельник выполнила свою задачу, которая заключалась в доставке нового модуля на китайскую космическую станцию. Он вылетел с острова Хайнань в Южно-Китайском море в воскресенье.

Теперь, выполнив задание, ракета стала неудержимо снижаться в сторону Земли. Неясно, где именно она упадет.