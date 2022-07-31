Путин прибыл в Кронштадт для участия в параде по случаю дня ВМФ России
31 июля Владимир Путин прибыл в город Кронштадт, где поучаствует в праздничном параде в честь для военно-морского флота России.
31 июля в России празднуется ден Военно-морского флота, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году день ВМФ празднуется в России в 326-ой раз, ввиду чего Владимир Путин лично прибыл в Кронштадт.
Примечательно, что именно в этом году регулярный состав военно-морского флота России пополнила российская подводная лодка "Белгород", которая оснащена ядерными беспилотниками класса "Посейдон". Данная подлодка была создана на знаменитом российском заводе "Севмаш".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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