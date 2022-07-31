Бывший судья Ватикана, кардинал Мюллер обвинил Путина в «грехах против христианства»

По словам кардинала Герхарда Людвига Мюллера, президент России Владимир Путин как христианин несет особую вину за «военные преступления» на Украине.

«У Гитлера и Сталина не было совести, а Путин крестится в церкви Христа-Искупителя», — сказал бывший префект Римской конгрегации доктрины веры Немецкого агентства печати в Риме: «Поступая так, он грешит против христианства».

Российскому вторжению в Украину не было никакого оправдания, подчеркнул Мюллер.

«Путин несет ответственность за самые страшные преступления, преступления против невинных мужчин, женщин и детей. К сожалению, у нас все еще есть люди, которые его защищают», - сказал Мюллер.

Кардинала глубоко удручает, что один человек может начать такую войну с тысячами жертв.

«У Путина есть инстинкт силовой игры с эмоциональным миром сексуального преступника», — сказал Мюллер: «Ему нравится держать весь мир в напряжении, заставлять свои армии двигаться, открывать и закрывать газовый кран».

Путин поддерживает тесные отношения с Русской православной церковью, которая, в свою очередь, поддерживает его политику. Мюллер сказал, что вера Путина может быть просто фасадом, который он поддерживает из соображений силовой политики.

«В любом случае ему придется ответить перед Богом за свои действия», - уверен священник.

Мюллер (74 года) был епископом Регенсбурга с 2002 по 2012 год, затем был назначен Папой Бенедиктом XVI префектом Римской конгрегации вероучения, курирующей католическое учение. Когда в 2017 году истек его первый срок, Папа Франциск не стал его продлевать. Мюллер был судьей Верховного церковного суда в Ватикане с 2021 года.