В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за обезьяньей оспы

В связи с распространением обезьяньей оспы губернатор штата Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение.

«Это действие позволяет нам быстрее реагировать на вспышку и предпринимать дополнительные шаги для вакцинации большего числа жителей Нью-Йорка», — заявила Кэти Хоукул. Чтобы сдержать вирус, мы должны «использовать все средства» и как можно лучше защитить группы риска. В группе риска заражения находятся до 150 000 жителей города.

Среди прочего, будет усилено отслеживание контактов, и мобилизуют больше медицинских работников для проведения вакцинации. Чрезвычайное положение действует до 28 августа.

В пятницу Департамент здравоохранения штата сообщил о 1383 подтвержденных случаях заражения вирусом оспы обезьян, которые в основном сосредоточены в мегаполисе Нью-Йорк — это соответствует примерно четверти всех случаев, зарегистрированных в США на сегодняшний день.

В минувшие выходные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила наивысший уровень опасности. По последним подсчетам, во всем мире было зарегистрировано около 23 000 случаев оспы обезьян. Особенно сильно пострадал европейский регион, где зарегистрировано более 14 000 случаев, около 2600 из которых приходится на Германию.