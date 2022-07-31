Арестович признал неспособность Украины защищать свои границы

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что границы Украины всегда будут открытыми.

По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, открытость границ Украины остается ее главное проблемой.

Также он отметил, что по лесам и степям границы Украины будут открыты всегда и это попросту невозможно исправить.

"Основная проблема Украины - это физическая открытость границ. По степям и лесам. Она была есть и будет", - заявил Арестович.

Именно из-за этого, по словам Арестовича, Украина всегда была вынуждена искать для себя союзников.