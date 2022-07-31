Арестович: Россия никогда не оставит Украину в покое
Алексей Арестович заявил, что границы Украины всегда будут открытыми, что является проблемой.
Алексей Арестович в своем официальном телеграм-канале назвал главную проблему безопасности Украины. Этой проблемой, по словам Арестовича, является открытость границ страны.
Он отметил, что по лесам и степям границы Украины всегда были открытыми и всегда такими и останутся, что является угрозой.
"Основная проблема Украины - это физическая открытость границ. По степям и лесам. Она была есть и будет. Из-за этого мы всё время вынуждены воевать и искать союзы", - написал он.
Также Арестович написал, что Российская Федерация никогда не оставит Украину в покое. В противовес России он сделал довольно громкое заявление, предложил создать Украинскую империю, которая простиралась бы до Урала.
Опубликовано: Николай Скира
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